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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Дженоа
Интер - Дженоа: обзор матча 06 марта 2011
Интер
06.03.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
5 : 2
Завершен
Дженоа
52'
Д. Паццини
54'
С. Это'О
58'
С. Это'О
71'
Г. Пандев
85'
Ю. Нагатомо
40'
Р. Паласио
89'
М. Боселли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Дженоа
ГОЛ! 5:2!
М. Боселли
Пас отдал
Р. Паласио
ГОЛ! 5:1!
Ю. Нагатомо
Пас отдал
Х. Харджа
Замена
Чико
️️️️
К. Каладзе
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
А. Раноккия
Замена
Х. Харджа
️️️️
Д. Паццини
Замена
Л. Антонелли
️️️️
А. Конко
Замена
М. Боселли
️️️️
А. Палоски
ГОЛ! 4:1!
Г. Пандев
Пас отдал
У. Снейдер
ГОЛ! 3:1!
С. Это'О
ГОЛ! 2:1!
С. Это'О
Пас отдал
Г. Пандев
ГОЛ! 1:1!
Д. Паццини
Пас отдал
Майкон
Желтая карточка
К. Каладзе
Замена
Г. Пандев
️️️️
Д. Станкович
ГОЛ! 0:1!
Р. Паласио
Пас отдал
А. Конко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ОП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Марко Росси
ЛП
33
Юрай Куцка
ЦП
25
Абдулай Конко
ЦП
13
Рафинья
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
31
Макдональд Марига
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
23
Диего Полента
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
4-1-2-1-2
20
Сезар
26
Киву
13
Раноккия
2
Лусио
13
Майкон
8
Мотта
4
Дзанетти
5
Станкович
10
Снейдер
11
Паццини
9
Это'О
4-4-2
82
Эдуарду
27
Место
3
Дайнелли
13
Каладзе
24
Моретти
13
Рафинья
33
Куцка
25
Конко
7
Росси
9
Палоски
8
Паласио
13
Раноккия
5
Нагатомо
5
Нагатомо
13
Раноккия
11
Паццини
13
Харджа
13
Харджа
11
Паццини
5
Станкович
21
Пандев
21
Пандев
5
Станкович
13
Каладзе
15
Чико
15
Чико
13
Каладзе
25
Конко
13
Антонелли
13
Антонелли
25
Конко
9
Палоски
17
Боселли
17
Боселли
9
Палоски
Остались в запасе
Интер
Дженоа
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
23
Диего Полента
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
Остались в запасе
23
Диего Полента
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Интер - Дженоа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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