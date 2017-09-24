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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Дженоа
Интер - Дженоа: обзор матча 24 сентября 2017
Интер
24.09.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Дженоа
90'
+4
Красная карточка
А. Таарабт
90'
+3
Желтая карточка
Э. Жуканович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ханданович
29
Дальберт
14
Шкриньяр
13
Миранда
33
Д'Амброзио
77
Брозович
6
Валеро
15
Весино
87
Кандрева
14
Перишич
9
Икарди
3-2-3-1
1
Перин
87
Жуканович
13
Россеттини
4
Бираски
20
Рози
93
Лаксальт
44
Велозу
5
Кофи
49
Таарабт
9
Пеллегри
Остались в запасе
Интер
Дженоа
14
Янн Карамо
ЛВ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
16
Эудженио Ламанна
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Интер - Дженоа
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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