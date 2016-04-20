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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Интер
Дженоа - Интер: обзор матча 20 апреля 2016
Дженоа
20.04.2016, среда, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 0
Завершен
Интер
77'
С. Де Майо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Интер
89'
Замена
А. Льяич
️️️️
Р. Паласио
Замена
Р. Фьямоцци
️️️️
Б. Джемаили
89'
88'
Желтая карточка
М. Брозович
80'
Замена
С. Йоветич
️️️️
А. Теллес
80'
Желтая карточка
Г. Медель
Желтая карточка
П. Тахцидис
80'
ГОЛ! 1:0!
С. Де Майо
Пас отдал
П. Тахцидис
77'
73'
Замена
Эдер
️️️️
И. Перишич
Замена
Д. Капель
️️️️
Сусо
72'
Замена
П. Тахцидис
️️️️
Л. Ригони
67'
Желтая карточка
Э. Муньос
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Сусо
ПВ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
54
Сандро Сахо
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
16
Франческо Корсинелли
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Джузеппе Панико
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
23
Эдер
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
3-2-2-1-1
16
Ламанна
93
Лаксальт
6
Муньос
87
Де Майо
15
Марчезе
11
Силва
21
Джемаили
30
Ригони
10
Сусо
30
Паволетти
4-3-1-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
24
Мурильо
13
Миранда
13
Теллес
17
Медель
77
Брозович
30
Мело
14
Перишич
9
Икарди
8
Паласио
21
Джемаили
15
Фьямоцци
15
Фьямоцци
21
Джемаили
10
Сусо
17
Капель
17
Капель
10
Сусо
30
Ригони
77
Тахцидис
77
Тахцидис
30
Ригони
8
Паласио
22
Льяич
22
Льяич
8
Паласио
14
Перишич
23
Эдер
23
Эдер
14
Перишич
13
Теллес
9
Йоветич
9
Йоветич
13
Теллес
Остались в запасе
Дженоа
Интер
11
Джузеппе Панико
ЦФ
54
Сандро Сахо
ЦЗ
39
Даниэле Соммарива
ВР
18
Паоло Гильоне
ПЗ
16
Франческо Корсинелли
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
11
Джузеппе Панико
ЦФ
54
Сандро Сахо
ЦЗ
39
Даниэле Соммарива
ВР
18
Паоло Гильоне
ПЗ
16
Франческо Корсинелли
ЦП
17
Антонио Доннарумма
ВР
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Дженоа - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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