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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Дженоа
Интер - Дженоа: обзор матча 05 декабря 2015
Интер
05.12.2015, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
59'
А. Льяич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Дженоа
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Р. Паласио
90'
90'
Желтая карточка
Д. Перотти
89'
Желтая карточка
К. Ансальди
Вторая желтая
Д. Д'Амброзио
86'
Желтая карточка
А. Теллес
82'
81'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
А. Иццо
75'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Д. Фигейраш
Замена
И. Перишич
️️️️
С. Йоветич
75'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
69'
60'
Замена
Д. Капель
️️️️
Д. Лазович
ГОЛ! 1:0!
А. Льяич
59'
Замена
М. Брозович
️️️️
Ф. Мело
45'
29'
Желтая карточка
Т. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
17
Гари Медель
ОП
22
Адем Льяич
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
16
Додо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Дженоа
1
Самир Уйкани
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
54
Сандро Сахо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
38
Симоне Рикоцци
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
4-2-1-3
1
Ханданович
13
Теллес
24
Мурильо
13
Миранда
33
Д'Амброзио
30
Мело
17
Медель
22
Льяич
14
Биабиани
8
Паласио
9
Йоветич
3-2-2-3
1
Перин
4
Иццо
8
Бурдиссо
90
Фигейраш
14
Ансальди
93
Лаксальт
8
Ринкон
8
Коста
6
Гакпе
88
Лазович
8
Перотти
9
Йоветич
14
Перишич
14
Перишич
9
Йоветич
30
Мело
77
Брозович
77
Брозович
30
Мело
8
Паласио
13
Гуарин
13
Гуарин
8
Паласио
88
Лазович
17
Капель
17
Капель
88
Лазович
4
Иццо
25
Сиссоко
25
Сиссоко
4
Иццо
90
Фигейраш
21
Пандев
21
Пандев
90
Фигейраш
Остались в запасе
Интер
Дженоа
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
16
Додо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
18
Паоло Гильоне
ПЗ
38
Симоне Рикоцци
ЦП
54
Сандро Сахо
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
16
Додо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
38
Симоне Рикоцци
ЦП
54
Сандро Сахо
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Интер - Дженоа
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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