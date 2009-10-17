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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Интер
Дженоа - Интер: обзор матча 17 октября 2009
Дженоа
17.10.2009, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 5
Завершен
Интер
6'
Э. Камбьяссо
31'
М. Балотелли
45'
Д. Станкович
66'
П. Виейра
71'
Майкон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Интер
Замена
И. Кордоба
️️️️
В. Самуэль
Замена
А. Мансини
️️️️
У. Снейдер
Желтая карточка
О. Миланетто
ГОЛ! 0:5!
Майкон
Замена
Н. Томович
️️️️
С. Папастатопулос
ГОЛ! 0:4!
П. Виейра
Замена
Э. Креспо
️️️️
С. Флоккари
Замена
Р. Паласио
️️️️
Д. Скулли
Желтая карточка
С. Мунтари
Замена
П. Виейра
️️️️
Э. Камбьяссо
Желтая карточка
А. Скарпи
ГОЛ! 0:3!
Д. Станкович
ГОЛ! 0:2!
М. Балотелли
Желтая карточка
В. Самуэль
Желтая карточка
Ф. Модесто
12'
Желтая карточка
М. Балотелли
ГОЛ! 0:1!
Э. Камбьяссо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
0
Омар Миланетто
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
5
Деян Станкович
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
10
Сильвано Раджио
ЦП
7
Марко Росси
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
0
Патрик Виейра
ЦП
9
Давид Суасо
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4-3-3
32
Амелия
24
Моретти
20
Бьява
19
Папастатопулос
16
Боккетти
32
Модесто
0
Сапатер
0
Миланетто
10
Флоккари
17
Палладино
10
Скулли
4-4-1-1
20
Сезар
13
Майкон
6
Самуэль
2
Лусио
26
Киву
4
Дзанетти
4
Мунтари
91
Камбьяссо
5
Станкович
10
Снейдер
45
Балотелли
19
Папастатопулос
4
Томович
4
Томович
19
Папастатопулос
10
Флоккари
9
Креспо
9
Креспо
10
Флоккари
10
Скулли
8
Паласио
8
Паласио
10
Скулли
6
Самуэль
2
Кордоба
2
Кордоба
6
Самуэль
10
Снейдер
11
Мансини
11
Мансини
10
Снейдер
91
Камбьяссо
0
Виейра
0
Виейра
91
Камбьяссо
Остались в запасе
Дженоа
Интер
10
Сильвано Раджио
ЦП
73
Алессио Скарпи
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
7
Марко Росси
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
0
Франческо Тольдо
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
9
Давид Суасо
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
10
Сильвано Раджио
ЦП
73
Алессио Скарпи
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
7
Марко Росси
ПП
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
9
Давид Суасо
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Дженоа - Интер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая); "Спорт" 22:40 (прямая)
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