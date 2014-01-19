Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Интер
Дженоа - Интер: обзор матча 19 января 2014
Дженоа
19.01.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 0
Завершен
Интер
83'
Л. Антонелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Интер
85'
Замена
Р. Ботта
️️️️
Жуан
Замена
Э. Калайо
️️️️
А. Джилардино
85'
Желтая карточка
М. Конате
84'
ГОЛ! 1:0!
Л. Антонелли
Пас отдал
А. Бертолаччи
83'
Замена
М. Конате
️️️️
Й. Фетфацидис
76'
Замена
П. Де Челье
️️️️
С. Стураро
72'
71'
Желтая карточка
Жуан
Желтая карточка
С. Стураро
69'
63'
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
У. Кампаньяро
Желтая карточка
А. Бертолаччи
60'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
58'
21'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Р. Альварес
Желтая карточка
И. Кофи
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
2
Жонатан
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
44
Паоло Соколи
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
99
Зейн Пьер
ЦП
88
Кабрал
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
3-2-4-1
1
Перин
7
Антонини
13
Антонелли
87
Де Майо
15
Марчезе
24
Врсалько
5
Кофи
91
Бертолаччи
27
Стураро
10
Фетфацидис
19
Джилардино
4-4-2
1
Ханданович
15
Жуан
6
Роланду
14
Кампаньяро
5
Нагатомо
2
Жонатан
91
Камбьяссо
11
Альварес
8
Кузманович
8
Паласио
22
Милито
27
Стураро
29
Де Челье
29
Де Челье
27
Стураро
19
Джилардино
16
Калайо
16
Калайо
19
Джилардино
10
Фетфацидис
11
Конате
11
Конате
10
Фетфацидис
11
Альварес
8
Ковачич
8
Ковачич
11
Альварес
14
Кампаньяро
13
Гуарин
13
Гуарин
14
Кампаньяро
15
Жуан
11
Ботта
11
Ботта
15
Жуан
Остались в запасе
Дженоа
Интер
99
Зейн Пьер
ЦП
44
Паоло Соколи
ЦЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
99
Зейн Пьер
ЦП
44
Паоло Соколи
ЦЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Дженоа - Интер
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Дженоа
Интер
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+