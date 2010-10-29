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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Интер
Дженоа - Интер: обзор матча 29 октября 2010
Дженоа
29.10.2010, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 1
Завершен
Интер
45+3'
С. Мунтари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Интер
Желтая карточка
Р. Боаки
+4
Замена
И. Кордоба
️️️️
Д. Биабиани
Желтая карточка
С. Мунтари
Замена
Р. Боаки
️️️️
М. Росси
Замена
Л. Кастеллацци
️️️️
Ж. Сезар
Травма
Ж. Сезар
Желтая карточка
О. Миланетто
Замена
Ф. Сукулини
️️️️
Д. Место
Замена
М. Дестро
️️️️
Чико
+3
ГОЛ! 0:1!
С. Мунтари
Пас отдал
У. Снейдер
Желтая карточка
Д. Сантон
19'
Замена
С. Мунтари
️️️️
Э. Камбьяссо
18'
Травма
Э. Камбьяссо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
13
Каха Каладзе
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ПЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
13
Рафинья
ЦП
15
Чико
ПП
27
Джандоменико Место
ЛФ
18
Лука Тони
ЦФ
7
Марко Росси
(К)
РФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
14
Джонатан Биабиани
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
4
Франко Сукулини
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
40
Нванкво Обиора
ОП
4
Салли Мунтари
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
4-3-3
82
Эдуарду
13
Каладзе
3
Дайнелли
4
Кришито
13
Раноккия
0
Миланетто
13
Рафинья
15
Чико
27
Место
18
Тони
7
Росси
4-3-2-1
20
Сезар
18
Сантон
2
Лусио
6
Самуэль
13
Майкон
14
Биабиани
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
10
Снейдер
11
Коутиньо
9
Это'О
27
Место
4
Сукулини
4
Сукулини
27
Место
15
Чико
21
Дестро
21
Дестро
15
Чико
7
Росси
22
Боаки
22
Боаки
7
Росси
20
Сезар
12
Кастеллацци
12
Кастеллацци
20
Сезар
14
Биабиани
2
Кордоба
2
Кордоба
14
Биабиани
91
Камбьяссо
4
Мунтари
4
Мунтари
91
Камбьяссо
Остались в запасе
Дженоа
Интер
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
40
Нванкво Обиора
ОП
0
Марко Матерацци
ЦЗ
21
Горан Пандев
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
Остались в запасе
40
Нванкво Обиора
ОП
0
Марко Матерацци
ЦЗ
21
Горан Пандев
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Дженоа - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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