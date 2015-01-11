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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Дженоа
Интер - Дженоа: обзор матча 11 января 2015
Интер
11.01.2015, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 18 тур
3 : 1
Завершен
Дженоа
12'
Р. Паласио
39'
М. Икарди
88'
Н. Видич
85'
А. Иццо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Дженоа
ГОЛ! 3:1!
Н. Видич
88'
Замена
Р. Крхин
️️️️
Г. Медель
87'
Желтая карточка
У. Кампаньяро
85'
85'
ГОЛ! 2:1!
А. Иццо
84'
Замена
Т. Коста
️️️️
А. Бертолаччи
82'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
80'
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
Т. Ринкон
Замена
Ж. Оби
️️️️
Эрнанес
74'
71'
Желтая карточка
С. Де Майо
Замена
З. Кузманович
️️️️
Р. Паласио
66'
52'
Замена
Ю. Куцка
️️️️
А. Матри
ГОЛ! 2:0!
М. Икарди
Пас отдал
Эрнанес
39'
ГОЛ! 1:0!
Р. Паласио
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
16
Додо
ЛЗ
54
Исаак Донкор
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Дженоа
40
Армандо Приско
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
4-1-2-1-2
1
Ханданович
3
Андреолли
14
Кампаньяро
15
Видич
33
Д'Амброзио
17
Медель
13
Гуарин
10
Эрнанес
10
Подольски
8
Паласио
9
Икарди
4-3-1-2
1
Перин
13
Антонелли
87
Де Майо
4
Иццо
8
Бурдиссо
88
Эденилсон
91
Бертолаччи
8
Ринкон
44
Фальке
17
Лестьенн
21
Матри
10
Эрнанес
10
Оби
10
Оби
10
Эрнанес
17
Медель
21
Крхин
21
Крхин
17
Медель
8
Паласио
8
Кузманович
8
Кузманович
8
Паласио
21
Матри
33
Куцка
33
Куцка
21
Матри
91
Бертолаччи
8
Коста
8
Коста
91
Бертолаччи
8
Ринкон
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
8
Ринкон
Остались в запасе
Интер
Дженоа
54
Исаак Донкор
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
16
Додо
ЛЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
40
Армандо Приско
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
54
Исаак Донкор
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
16
Додо
ЛЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
40
Армандо Приско
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Интер - Дженоа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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