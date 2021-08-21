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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Дженоа
Интер - Дженоа: обзор матча 21 августа 2021
Интер
21.08.2021, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 1 тур
4 : 0
Завершен
Дженоа
6'
М. Шкриньяр
14'
Х. Чалханоглу
74'
А. Видаль
88'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Дженоа
ГОЛ! 4:0!
Э. Джеко
Пас отдал
А. Видаль
88'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
А. Бастони
84'
Желтая карточка
М. Весино
78'
Замена
М. Весино
️️️️
Н. Барелла
77'
ГОЛ! 3:0!
А. Видаль
Пас отдал
Н. Барелла
74'
71'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
С. Стураро
Замена
Ф. Димарко
️️️️
И. Перишич
69'
Замена
А. Видаль
️️️️
С. Сенси
68'
66'
Желтая карточка
С. Стураро
54'
Замена
А. Фавилли
️️️️
Я. Каллон
46'
Замена
Ф. Бианки
️️️️
Эрнани
46'
Замена
С. Сабелли
️️️️
А. Камбьясо
ГОЛ! 2:0!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
Э. Джеко
14'
ГОЛ! 1:0!
М. Шкриньяр
Пас отдал
Х. Чалханоглу
6'
1'
Желтая карточка
Д. Кришито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
23
Эрнани
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
20
Андреа Камбьясо
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
89
Стив-Майк Эбоа
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
9
Флавио Бианки
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
36
Дармиан
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
8
Сенси
5
Перишич
10
Джеко
3-1-3-1-2
46
Сиригу
4
Кришито
13
Ванхесден
4
Бираски
6
Ровелла
27
Стураро
47
Бадель
23
Эрнани
11
Каллон
21
Пандев
20
Камбьясо
95
Бастони
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
95
Бастони
5
Перишич
32
Димарко
32
Димарко
5
Перишич
23
Барелла
15
Весино
15
Весино
23
Барелла
8
Сенси
23
Видаль
23
Видаль
8
Сенси
20
Камбьясо
20
Сабелли
20
Сабелли
20
Камбьясо
27
Стураро
72
Мелегони
72
Мелегони
27
Стураро
23
Эрнани
9
Бианки
9
Бианки
23
Эрнани
11
Каллон
99
Фавилли
99
Фавилли
11
Каллон
Остались в запасе
Интер
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
89
Стив-Майк Эбоа
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
89
Стив-Майк Эбоа
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Интер - Дженоа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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