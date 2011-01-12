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Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Дженоа
Интер - Дженоа: обзор матча 12 января 2011
Интер
12.01.2011, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Дженоа
13'
С. Это'О
43'
С. Это'О
57'
М. Марига
54'
Х. Харджа (П)
90+1'
Д. Скулли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Интер - Дженоа
+1
ГОЛ! 3:2!
Д. Скулли
Пас отдал
М. Велозу
Замена
Н. Ривас
️️️️
Майкон
Замена
Ж. Оби
️️️️
С. Это'О
Замена
Р. Паласио
️️️️
Х. Харджа
Замена
Д. Скулли
️️️️
Г. Рудольф
ГОЛ! 3:1!
М. Марига
Пас отдал
Майкон
Замена
Д. Биабиани
️️️️
С. Мунтари
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Харджа
Желтая карточка
С. Мунтари
Замена
Д. Место
️️️️
Э. Йеленич
ГОЛ! 2:0!
С. Это'О
ГОЛ! 1:0!
С. Это'О
Пас отдал
С. Мунтари
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Горан Пандев
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
4
Салли Мунтари
ЦП
31
Макдональд Марига
АП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Дженоа
73
Алессио Скарпи
(К)
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
13
Хуссин Харджа
ПП
20
Эней Йеленич
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
14
Гергели Рудольф
РФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
2
Лусио
ЦЗ
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
40
Нванкво Обиора
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
27
Джандоменико Место
ПЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Кастеллацци
18
Сантон
13
Раноккия
0
Матерацци
13
Майкон
91
Камбьяссо
21
Пандев
4
Мунтари
4
Дзанетти
31
Марига
9
Это'О
4-3-3
73
Скарпи
13
Рафинья
3
Дайнелли
4
Кришито
24
Моретти
13
Харджа
33
Куцка
44
Велозу
14
Рудольф
22
Боаки
20
Йеленич
13
Майкон
24
Ривас
24
Ривас
13
Майкон
9
Это'О
10
Оби
10
Оби
9
Это'О
4
Мунтари
14
Биабиани
14
Биабиани
4
Мунтари
20
Йеленич
27
Место
27
Место
20
Йеленич
13
Харджа
8
Паласио
8
Паласио
13
Харджа
14
Рудольф
10
Скулли
10
Скулли
14
Рудольф
Остались в запасе
Интер
Дженоа
40
Нванкво Обиора
ОП
21
Паоло Орландони
ВР
2
Лусио
ЦЗ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
1
Маттиа Перин
ВР
4
Франко Сукулини
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
40
Нванкво Обиора
ОП
21
Паоло Орландони
ВР
2
Лусио
ЦЗ
22
Диего Милито
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
4
Франко Сукулини
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Интер - Дженоа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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