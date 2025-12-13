Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Вердер» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 14 декабря 2025 с коэффициентом 1.90

13 декабря 2025 9:54
Вердер - Штутгарт
14 дек. 2025, воскресенье 21:30 | Германия. Бундеслига, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Обе забьют — да
Сделать ставку

14 декабря на «Везерштадионе» состоится матч 14 тура Бундеслиги, в котором «Вердер» примет «Штутгарт». Команды располагаются в середине таблицы, но подходят к очной встрече с разным настроением и сериями. Хозяева традиционно уверенно чувствуют себя дома, тогда как гости пытаются стабилизировать игру после непростого отрезка в чемпионате.

«Вердер»

Бременцы занимают 12 место, имея 16 очков после 13 туров. Команда не может выиграть в трех последних матчах, однако при этом регулярно забивает и редко остается без моментов у ворот соперника. Основной проблемой «Вердера» остается оборона – серия с пропущенными мячами продолжается уже пять туров подряд. В то же время дома коллектив действует заметно увереннее и не проигрывает в большинстве матчей на своем поле.

«Штутгарт»

Гости идут на 6 позиции с 22 очками. Несмотря на разгромное поражение от «Баварии», атакующий потенциал «Штутгарта» остается высоким: команда забивает более двух голов за матч в среднем на последнем отрезке. При этом оборона также нестабильна – пропущенные мячи фиксируются в шести турах подряд. Выездные встречи часто складываются для команды непросто, особенно против соперников, активно играющих дома.

Факты о командах

«Вердер»

  • Не проигрывает в 7 из 8 последних домашних матчей
  • Забивает в 7 из 9 последних игр
  • В последних 5 матчах пропускает в среднем 1.60 гола
  • Забивал «Штутгарту» в 3 последних очных встречах

«Штутгарт»

  • Забивает в 10 из 12 последних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола
  • Пропускает в 6 турах подряд
  • Забивал «Вердеру» в 4 последних очных матчах

Личные встречи
37% (11)
30% (9)
33% (10)
53
Забитых мячей
51
1.77
В среднем за матч
1.7
6:2
Крупнейшая победа
6:3
Самый результативный матч:  6:3
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 29 тур
Штутгарт
1 : 2
13.04.2025
Вердер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
2 : 2
30.11.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вердер
2 : 1
21.04.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
2 : 0
02.12.2023
Вердер
Германия. Бундеслига, 19 тур
Штутгарт
0 : 2
05.02.2023
Вердер
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер
2 : 2
13.08.2022
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 27 тур
Штутгарт
1 : 0
04.04.2021
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
1 : 2
06.12.2020
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
1 : 1
22.02.2019
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
2 : 1
29.09.2018
Вердер
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт
2 : 0
21.04.2018
Вердер
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
1 : 0
02.12.2017
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
6 : 2
02.05.2016
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 15 тур
Штутгарт
1 : 1
06.12.2015
Вердер
Германия. Бундеслига, 28 тур
Штутгарт
3 : 2
12.04.2015
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
2 : 0
08.11.2014
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вердер
1 : 1
15.03.2014
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Штутгарт
1 : 1
05.10.2013
Вердер
Германия. Бундеслига, 21 тур
Штутгарт
1 : 4
09.02.2013
Вердер
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
2 : 2
23.09.2012
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт
4 : 1
13.04.2012
Вердер
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
2 : 0
27.11.2011
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
1 : 1
02.04.2011
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
6 : 0
07.11.2010
Вердер
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вердер
2 : 2
06.03.2010
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Штутгарт
0 : 2
04.10.2009
Вердер
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вердер
4 : 0
15.03.2009
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
4 : 1
04.10.2008
Вердер
Германия. Бундеслига, 23 тур
Штутгарт
6 : 3
08.03.2008
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
4 : 1
22.09.2007
Штутгарт
Показать все

Прогноз на матч «Вердер» – «Штутгарт»

Обе команды демонстрируют результативный футбол, но при этом допускают ошибки в обороне. «Вердер» традиционно опасен на своем поле и редко уступает здесь, тогда как «Штутгарт» продолжает играть смело в атаке, даже на выезде. С учетом статистики и текущей формы встреча располагает к открытому сценарию с голами с обеих сторон, без явного фаворита.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.90
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Штутгарт Вердер
Другие прогнозы
14.12.2025
14:00
1.75
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Полтава - Рух
Победа «Руха»
14.12.2025
16:00
1.66
Испания. Примера, 16 тур
Севилья - Овьедо
Тотал матча меньше 2,5 голов
14.12.2025
16:30
1.78
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Аякс - Фейеноорд
Обе забьют — да
14.12.2025
17:00
2.00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Сандерленд - Ньюкасл
Тотал больше 2.5 голов
14.12.2025
17:00
1.95
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ноттингем Форест - Тоттенхэм
Тотал больше 2.5 голов
14.12.2025
17:00
1.80
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе - Наполи
«Наполи» с форой (–1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 