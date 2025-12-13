14 декабря на «Везерштадионе» состоится матч 14 тура Бундеслиги, в котором «Вердер» примет «Штутгарт». Команды располагаются в середине таблицы, но подходят к очной встрече с разным настроением и сериями. Хозяева традиционно уверенно чувствуют себя дома, тогда как гости пытаются стабилизировать игру после непростого отрезка в чемпионате.

«Вердер»

Бременцы занимают 12 место, имея 16 очков после 13 туров. Команда не может выиграть в трех последних матчах, однако при этом регулярно забивает и редко остается без моментов у ворот соперника. Основной проблемой «Вердера» остается оборона – серия с пропущенными мячами продолжается уже пять туров подряд. В то же время дома коллектив действует заметно увереннее и не проигрывает в большинстве матчей на своем поле.

«Штутгарт»

Гости идут на 6 позиции с 22 очками. Несмотря на разгромное поражение от «Баварии», атакующий потенциал «Штутгарта» остается высоким: команда забивает более двух голов за матч в среднем на последнем отрезке. При этом оборона также нестабильна – пропущенные мячи фиксируются в шести турах подряд. Выездные встречи часто складываются для команды непросто, особенно против соперников, активно играющих дома.

Факты о командах

«Вердер»

Не проигрывает в 7 из 8 последних домашних матчей

Забивает в 7 из 9 последних игр

В последних 5 матчах пропускает в среднем 1.60 гола

Забивал «Штутгарту» в 3 последних очных встречах

«Штутгарт»

Забивает в 10 из 12 последних матчей

В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола

Пропускает в 6 турах подряд

Забивал «Вердеру» в 4 последних очных матчах

Прогноз на матч «Вердер» – «Штутгарт»

Обе команды демонстрируют результативный футбол, но при этом допускают ошибки в обороне. «Вердер» традиционно опасен на своем поле и редко уступает здесь, тогда как «Штутгарт» продолжает играть смело в атаке, даже на выезде. С учетом статистики и текущей формы встреча располагает к открытому сценарию с голами с обеих сторон, без явного фаворита.

Рекомендованные ставки