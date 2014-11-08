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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Штутгарт
Вердер - Штутгарт: обзор матча 08 ноября 2014
Вердер
08.11.2014, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Штутгарт
30'
С. Предль
57'
Ф. Бартельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Штутгарт
Желтая карточка
Л. Обраньяк
90'
+2
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
Ф. Кроос
89'
Замена
Л. Айчичек
️️️️
Ф. Бартельс
82'
65'
Замена
Т. Баумгартль
️️️️
Д. Швааб
64'
Замена
Т. Вернер
️️️️
С. Сарарер
ГОЛ! 2:0!
Ф. Бартельс
Пас отдал
З. Юнузович
57'
Замена
С. Макиади
️️️️
Э. Элиа
56'
31'
Желтая карточка
О. Ромеу
ГОЛ! 1:0!
С. Предль
Пас отдал
З. Юнузович
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
31
Фин Бартельс
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Вердер
30
Рихард Штребингер
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-5-1
30
Вольф
23
Гебре Селасси
4
Предль
6
Гальвез
8
Фритц
3
Гарсия
11
Элиа
16
Юнузович
23
Кроос
31
Бартельс
9
Ди Санто
4-3-2-1
1
Киршбаум
5
Швааб
22
Рюдигер
2
Сакаи
17
Кляйн
44
Максим
21
Ромеу
4
Гентнер
18
Костич
23
Сарарер
22
Харник
31
Бартельс
33
Айчичек
33
Айчичек
31
Бартельс
23
Кроос
7
Обраньяк
7
Обраньяк
23
Кроос
11
Элиа
16
Макиади
16
Макиади
11
Элиа
5
Швааб
32
Баумгартль
32
Баумгартль
5
Швааб
23
Сарарер
11
Вернер
11
Вернер
23
Сарарер
Остались в запасе
Вердер
Штутгарт
20
Изет Хайрович
ПВ
30
Рихард Штребингер
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
30
Рихард Штребингер
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Вердер - Штутгарт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Везерстадион
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