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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Штутгарт
Вердер - Штутгарт: обзор матча 22 февраля 2019
Вердер
22.02.2019, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт
45'
Д. Классен
2'
С. Цубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Штутгарт
86'
Желтая карточка
А. Донис
Желтая карточка
Н. Мойсандер
83'
82'
Желтая карточка
Р. Цилер
57'
Желтая карточка
О. Кабак
ГОЛ! 1:1!
Д. Классен
Пас отдал
М. Крузе
45'
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Цубер
Пас отдал
М. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
4-2-2-2
1
Павленка
6
Аугустинссон
4
Лангкамп
4
Мойсандер
23
Гебре Селасси
8
Шахин
8
Эггештайн
18
Классен
7
Рашица
9
Сарджент
10
Крузе
3-2-4-1
20
Цилер
2
Инсуа
5
Кабак
32
Бек
28
Павар
2
Кемпф
35
Эссвайн
8
Кастро
25
Аскасибар
7
Цубер
27
Гомес
Остались в запасе
Вердер
Штутгарт
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
3
Борна Соса
ЛЗ
27
Эрик Томми
ЛП
1
Йенс Граль
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
3
Борна Соса
ЛЗ
27
Эрик Томми
ЛП
1
Йенс Граль
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Вердер - Штутгарт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
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