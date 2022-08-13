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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Штутгарт
Вердер - Штутгарт: обзор матча 13 августа 2022
Вердер
13.08.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Штутгарт
4'
Н. Фуллкруг
90+6'
О. Бурк
38'
В. Эндо
77'
Силас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Штутгарт
ГОЛ! 2:2!
О. Бурк
90'
+6
Желтая карточка
М. Дукщ
89'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
Э. Юнг
84'
Замена
О. Бурк
️️️️
Л. Биттенкурт
84'
Замена
Н. Рапп
️️️️
И. Груев
84'
Желтая карточка
Н. Штарк
83'
81'
Замена
А. Каразор
️️️️
Силас
81'
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
С. Калайджич
Замена
Р. Шмид
️️️️
Й. Стаге
78'
77'
ГОЛ! 1:2!
Силас
Пас отдал
С. Калайджич
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
71'
71'
Желтая карточка
Х. Ито
70'
Замена
Л. Эглофф
️️️️
К. Фюрих
69'
Замена
П. Штенцель
️️️️
Й. Вагноман
59'
Желтая карточка
С. Калайджич
Замена
Н. Штарк
️️️️
А. Пипер
46'
38'
ГОЛ! 1:1!
В. Эндо
Пас отдал
С. Калайджич
Желтая карточка
М. Фридль
16'
ГОЛ! 1:0!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
Э. Юнг
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
6
Йенс Стаге
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
21
Хироки Ито
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
26
Силас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
10
Романо Шмид
АП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Клинтон Мола
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Павленка
5
Юнг
13
Велькович
32
Фридль
5
Пипер
4
Груев
8
Вайзер
6
Стаге
32
Биттенкурт
33
Дукщ
10
Фуллкруг
4-1-1-2-2
21
Мюллер
4
Вагноман
3
Антон
15
Мавропанос
21
Ито
3
Эндо
8
Ахамада
10
Фюрих
26
Силас
11
Калайджич
8
Томаш
5
Юнг
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
5
Юнг
5
Пипер
4
Штарк
4
Штарк
5
Пипер
4
Груев
6
Рапп
6
Рапп
4
Груев
6
Стаге
10
Шмид
10
Шмид
6
Стаге
32
Биттенкурт
7
Бурк
7
Бурк
32
Биттенкурт
26
Силас
16
Каразор
16
Каразор
26
Силас
4
Вагноман
15
Штенцель
15
Штенцель
4
Вагноман
10
Фюрих
25
Эглофф
25
Эглофф
10
Фюрих
11
Калайджич
16
Пфайффер
16
Пфайффер
11
Калайджич
Остались в запасе
Вердер
Штутгарт
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
6
Клинтон Мола
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
6
Клинтон Мола
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Вердер - Штутгарт
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
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