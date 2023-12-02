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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Вердер
Штутгарт - Вердер: обзор матча 02 декабря 2023
Штутгарт
02.12.2023, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Вердер
17'
Д. Ундав
75'
С. Гирасси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Вердер
89'
Замена
С. Линен
️️️️
Й. Стаге
89'
Замена
Д. Ковнацки
️️️️
Р. Борре
Замена
А. Руо
️️️️
П. Штенцель
89'
Желтая карточка
П. Штенцель
87'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
К. Фюрих
79'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Силас
79'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Гирасси
75'
71'
Замена
О. Деман
️️️️
Ф. Агу
Замена
А. Штиллер
️️️️
Д. Ундав
71'
Замена
Й. Вагноман
️️️️
М. Миттельштадт
71'
63'
Замена
Н. Штарк
️️️️
М. Велькович
ГОЛ! 1:0!
Д. Ундав
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
(К)
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Силас
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К)
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Вердер
13
Дуду
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Нюбель
3
Антон
23
Загаду
16
Каразор
7
Миттельштадт
15
Штенцель
20
Мийо
10
Фюрих
26
Силас
9
Гирасси
26
Ундав
3-2-1-2-2
16
Цеттерер
13
Велькович
32
Фридль
5
Юнг
8
Вайзер
27
Агу
6
Стаге
10
Шмид
32
Биттенкурт
19
Борре
33
Дукщ
15
Штенцель
24
Руо
24
Руо
15
Штенцель
7
Миттельштадт
4
Вагноман
4
Вагноман
7
Миттельштадт
26
Ундав
6
Штиллер
6
Штиллер
26
Ундав
10
Фюрих
11
Чон
11
Чон
10
Фюрих
26
Силас
18
Левелинг
18
Левелинг
26
Силас
13
Велькович
4
Штарк
4
Штарк
13
Велькович
6
Стаге
44
Линен
44
Линен
6
Стаге
27
Агу
2
Деман
2
Деман
27
Агу
19
Борре
9
Ковнацки
9
Ковнацки
19
Борре
Остались в запасе
Штутгарт
Вердер
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
13
Дуду
ВР
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Остались в запасе
13
Дуду
ВР
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Штутгарт - Вердер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
МХПАрена
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