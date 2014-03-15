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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Штутгарт
Вердер - Штутгарт: обзор матча 15 марта 2014
Вердер
15.03.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт
79'
А. Хант
55'
Г. Нидермайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Штутгарт
87'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Какау
Желтая карточка
Л. Калдирола
84'
81'
Замена
А. Максим
️️️️
И. Траоре
ГОЛ! 1:1!
А. Хант
79'
Замена
Э. Элиа
️️️️
Л. Обраньяк
74'
64'
Желтая карточка
Д. Швааб
Замена
М. Кобылянски
️️️️
Н. Петерсен
58'
55'
ГОЛ! 0:1!
Г. Нидермайер
Желтая карточка
А. Лукимия-Мулонготи
45'
45'
Пенальти не реализован!
М. Харник
27'
Желтая карточка
Г. Нидермайер
23'
Желтая карточка
М. Харник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
18
Какау
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
Штутгарт
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-4-2
30
Вольф
21
Лукимия-Мулонготи
4
Предль
5
Калдирола
22
Игньевски
16
Юнузович
7
Обраньяк
14
Хант
44
Баргфреде
9
Ди Санто
18
Петерсен
3-2-2-1-2
26
Ульрайх
5
Нидермайер
2
Сакаи
5
Швааб
22
Рюдигер
15
Бока
4
Гентнер
34
Рауш
16
Траоре
22
Харник
18
Какау
18
Петерсен
20
Кобылянски
20
Кобылянски
18
Петерсен
7
Обраньяк
11
Элиа
11
Элиа
7
Обраньяк
16
Траоре
44
Максим
44
Максим
16
Траоре
18
Какау
11
Вернер
11
Вернер
18
Какау
Остались в запасе
Вердер
Штутгарт
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
8
Рани Хедира
ОП
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Томас Шнайдер
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
Остались в запасе
8
Рани Хедира
ОП
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Томас Шнайдер
Статистика матча Вердер - Штутгарт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Везерстадион
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