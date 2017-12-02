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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Штутгарт
Вердер - Штутгарт: обзор матча 02 декабря 2017
Вердер
02.12.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Штутгарт
45'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Штутгарт
Желтая карточка
Н. Мойсандер
81'
ГОЛ! 1:0!
М. Крузе
Пас отдал
Ф. Бартельс
45'
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
38'
34'
Желтая карточка
С. Аскасибар
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
4-1-4-1
1
Павленка
6
Аугустинссон
13
Велькович
4
Мойсандер
23
Гебре Селасси
27
Делэни
44
Баргфреде
31
Бартельс
16
Юнузович
8
Эггештайн
10
Крузе
3-2-3-2
20
Цилер
32
Бек
32
Баумгартль
28
Бадштубер
28
Павар
2
Инсуа
4
Гентнер
19
Озкан
25
Аскасибар
29
Асано
7
Брекало
Остались в запасе
Вердер
Штутгарт
20
Изет Хайрович
ПВ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
33
Ярослав Дробны
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
1
Йенс Граль
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
33
Ярослав Дробны
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Вердер - Штутгарт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
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