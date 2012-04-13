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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Вердер
Штутгарт - Вердер: обзор матча 13 апреля 2012
Штутгарт
13.04.2012, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
4 : 1
Завершен
Вердер
37'
К. Гентнер
45+1'
М. Харник
53'
М. Харник
90'
Какау
25'
М. Розенберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Вердер
Замена
И. Траоре
️️️️
Ю. Шибер
+1
ГОЛ! 4:1!
Какау
Пас отдал
Г. Сакаи
Желтая карточка
К. Фритц
Желтая карточка
Г. Нидермайер
Замена
Какау
️️️️
М. Харник
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Замена
С. Оказаки
️️️️
Т. Хайнал
Желтая карточка
Л. Шмитц
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
М. Марин
Замена
Т. Трибулл
️️️️
Ф. Аффольтер
ГОЛ! 3:1!
М. Харник
Пас отдал
В. Ибишевич
ГОЛ! 2:1!
М. Харник
+1
ГОЛ! 1:1!
К. Гентнер
Пас отдал
К. Молинаро
ГОЛ! 0:1!
М. Розенберг
Пас отдал
М. Марин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ПАЗ
20
Юлиан Шибер
ЛВ
6
Вилльям Квист
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
22
Мартин Харник
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Вердер
1
Тим Визе
ВР
27
Налдо
ЦЗ
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
22
Александар Игньевски
ЛП
26
Лукас Шмитц
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦП
22
Марко Марин
АП
16
Златко Юнузович
ПП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
28
Том Трибулл
ОП
27
Флориан Тринкс
АП
9
Денни Авдич
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
3-2-2-2-1
26
Ульрайх
5
Нидермайер
35
Таски
2
Сакаи
6
Квист
3
Молинаро
4
Гентнер
15
Хайнал
20
Шибер
22
Харник
11
Ибишевич
4-1-3-1-1
1
Визе
8
Фритц
16
Аффольтер
19
Папастатопулос
27
Налдо
26
Шмитц
16
Юнузович
14
Писарро
22
Игньевски
22
Марин
9
Розенберг
20
Шибер
16
Траоре
16
Траоре
20
Шибер
15
Хайнал
30
Оказаки
30
Оказаки
15
Хайнал
22
Харник
18
Какау
18
Какау
22
Харник
16
Аффольтер
28
Трибулл
28
Трибулл
16
Аффольтер
22
Марин
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
22
Марин
Остались в запасе
Штутгарт
Вердер
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
9
Денни Авдич
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
27
Флориан Тринкс
АП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
Остались в запасе
9
Денни Авдич
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
27
Флориан Тринкс
АП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Штутгарт - Вердер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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