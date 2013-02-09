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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Вердер
Штутгарт - Вердер: обзор матча 09 февраля 2013
Штутгарт
09.02.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 4
Завершен
Вердер
50'
И. Траоре
34'
М. Экичи
61'
А. Хант
74'
М. Экичи
90+2'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Вердер
90'
+2
ГОЛ! 1:4!
К. Де Брюйне
Пас отдал
К. Фритц
90'
Замена
Т. Гебре Селасси
️️️️
А. Хант
89'
Замена
К. Фритц
️️️️
З. Юнузович
Желтая карточка
В. Ибишевич
85'
85'
Замена
С. Предль
️️️️
М. Экичи
Замена
С. Оказаки
️️️️
Т. Торун
77'
74'
ГОЛ! 1:3!
М. Экичи
Желтая карточка
К. Гентнер
73'
Замена
Ф. Македа
️️️️
М. Харник
68'
Замена
Д. Дидави
️️️️
В. Квист
68'
61'
ГОЛ! 1:2!
А. Хант
Пас отдал
Н. Петерсен
ГОЛ! 1:1!
И. Траоре
50'
45'
Желтая карточка
Н. Петерсен
34'
ГОЛ! 0:1!
М. Экичи
Пас отдал
К. Де Брюйне
Желтая карточка
И. Траоре
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
8
Тунай Торун
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Вердер
30
Рихард Штребингер
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
4-2-2-2
26
Ульрайх
15
Бока
35
Таски
2
Сакаи
5
Нидермайер
6
Квист
4
Гентнер
16
Траоре
8
Торун
22
Харник
11
Ибишевич
4-4-1-1
1
Милиц
21
Лукимия-Мулонготи
22
Игньевски
19
Папастатопулос
26
Шмитц
11
Экичи
16
Юнузович
11
Элиа
14
Хант
7
Де Брюйне
18
Петерсен
6
Квист
10
Дидави
10
Дидави
6
Квист
8
Торун
30
Оказаки
30
Оказаки
8
Торун
22
Харник
9
Македа
9
Македа
22
Харник
11
Экичи
4
Предль
4
Предль
11
Экичи
16
Юнузович
8
Фритц
8
Фритц
16
Юнузович
14
Хант
23
Гебре Селасси
23
Гебре Селасси
14
Хант
Остались в запасе
Штутгарт
Вердер
22
Марк Циглер
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
30
Рихард Штребингер
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Остались в запасе
30
Рихард Штребингер
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Штутгарт - Вердер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
МХПАрена
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