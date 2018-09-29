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Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Вердер
Штутгарт - Вердер: обзор матча 29 сентября 2018
Штутгарт
29.09.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Вердер
19'
А. Донис
75'
Г. Кастро
68'
Р. Цилер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Вердер
Желтая карточка
Э. Томми
78'
ГОЛ! 2:1!
Г. Кастро
Пас отдал
М. Гомес
75'
68'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Цилер
66'
Желтая карточка
Ю. Осако
Желтая карточка
А. Донис
47'
36'
Вторая желтая
М. Велькович
Желтая карточка
М. Гомес
34'
26'
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
ГОЛ! 1:0!
А. Донис
Пас отдал
Д. Дидави
19'
10'
Желтая карточка
М. Велькович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
10
Макс Крузе
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Гонсало Кастро
ЦП
Вердер
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
3-2-2-1-2
20
Цилер
3
Аого
32
Бек
32
Баумгартль
3
Соса
28
Павар
4
Гентнер
25
Аскасибар
10
Дидави
27
Гомес
11
Донис
4-3-1-2
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
13
Велькович
6
Аугустинссон
8
Шахин
44
Баргфреде
8
Эггештайн
18
Классен
10
Осако
10
Крузе
Остались в запасе
Штутгарт
Вердер
27
Эрик Томми
ЛП
1
Йенс Граль
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
11
Флориан Кайнц
ЛВ
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
27
Эрик Томми
ЛП
1
Йенс Граль
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Штутгарт - Вердер
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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