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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Штутгарт
Вердер - Штутгарт: обзор матча 30 ноября 2024
Вердер
30.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Штутгарт
77'
Й. Стаге
20'
Э. Демирович
85'
Э. Демирович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Штутгарт
Замена
М. Груль
️️️️
Р. Шмид
90'
89'
Замена
А. Руо
️️️️
М. Миттельштадт
Желтая карточка
М. Дукщ
87'
85'
ГОЛ! 1:2!
Э. Демирович
Пас отдал
А. Штиллер
Замена
Э. Юнг
️️️️
М. Фридль
83'
80'
Замена
Д. Диль
️️️️
Л. Стержиу
80'
Замена
Э. Мийо
️️️️
А. Каразор
ГОЛ! 1:1!
Й. Стаге
77'
Замена
Й. Стаге
️️️️
Л. Биттенкурт
67'
67'
Замена
Р. Хендрикс
️️️️
Ю. Хабот
67'
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
Ф. Ридер
54'
Желтая карточка
А. Штиллер
20'
ГОЛ! 0:1!
Э. Демирович
Пас отдал
М. Миттельштадт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К)
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Сенне Линен
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Романо Шмид
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К)
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
80
Скелли Алверу
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
26
Джастин Диль
ЦФ
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Цеттерер
4
Штарк
32
Фридль
13
Велькович
17
Кен
8
Вайзер
14
Линен
32
Биттенкурт
10
Шмид
11
Нджинма
33
Дукщ
3-3-1-1-1
1
Нюбель
24
Хабот
16
Каразор
20
Стержиу
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
32
Ридер
10
Фюрих
9
Демирович
32
Фридль
5
Юнг
5
Юнг
32
Фридль
32
Биттенкурт
6
Стаге
6
Стаге
32
Биттенкурт
10
Шмид
18
Груль
18
Груль
10
Шмид
7
Миттельштадт
24
Руо
24
Руо
7
Миттельштадт
24
Хабот
3
Хендрикс
3
Хендрикс
24
Хабот
16
Каразор
20
Мийо
20
Мийо
16
Каразор
32
Ридер
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
32
Ридер
20
Стержиу
26
Диль
26
Диль
20
Стержиу
Остались в запасе
Вердер
Штутгарт
1
Мио Бакхаус
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
2
Оливье Деман
ЛВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
2
Оливье Деман
ЛВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Вердер - Штутгарт
1
1
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
2
Нарушения
8
13
Офсайды
0
1
Количество передач
398
554
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.24
1.28
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
- : -
05.12.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Везерстадион
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