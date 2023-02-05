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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Вердер
Штутгарт - Вердер: обзор матча 05 февраля 2023
Штутгарт
05.02.2023, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Вердер
59'
Й. Стаге
77'
М. Дукщ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Вердер
90'
+4
Желтая карточка
Й. Стаге
90'
+4
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
Э. Юнг
79'
Замена
М. Велькович
️️️️
А. Пипер
79'
Замена
Э. Динкчи
️️️️
М. Дукщ
77'
ГОЛ! 0:2!
М. Дукщ
Пас отдал
Н. Фуллкруг
75'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
70'
Желтая карточка
М. Фридль
70'
Замена
И. Груев
️️️️
Н. Шмидт
Замена
Б. Соса
️️️️
Н. Нартей
70'
Замена
Т. Кастанарас
️️️️
К. Фюрих
70'
66'
Желтая карточка
А. Пипер
59'
ГОЛ! 0:1!
Й. Стаге
Замена
Ж. Диаш
️️️️
Х. Хосе Переа
46'
Желтая карточка
Н. Нартей
40'
39'
Желтая карточка
Н. Шмидт
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
С. Гирасси
25'
Желтая карточка
В. Антон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
28
Николас Нартей
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
31
Никлас Шмидт
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
25
Лилиан Эглофф
АП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
8
Дикени Салифу
ОП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
4-1-2-1-2
21
Мюллер
3
Антон
21
Ито
16
Каразор
15
Мавропанос
3
Эндо
28
Нартей
78
Харагучи
10
Фюрих
9
Переа
9
Гирасси
4-1-2-1-2
1
Павленка
4
Штарк
32
Фридль
5
Юнг
5
Пипер
36
Гросс
31
Шмидт
6
Стаге
32
Биттенкурт
33
Дукщ
10
Фуллкруг
28
Нартей
3
Соса
3
Соса
28
Нартей
9
Переа
23
Диаш
23
Диаш
9
Переа
9
Гирасси
16
Пфайффер
16
Пфайффер
9
Гирасси
10
Фюрих
9
Кастанарас
9
Кастанарас
10
Фюрих
5
Юнг
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
5
Юнг
5
Пипер
13
Велькович
13
Велькович
5
Пипер
31
Шмидт
4
Груев
4
Груев
31
Шмидт
33
Дукщ
18
Динкчи
18
Динкчи
33
Дукщ
Остались в запасе
Штутгарт
Вердер
1
Фабиан Бредлов
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
25
Лилиан Эглофф
АП
Главный тренер
Михаэль Виммер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
8
Дикени Салифу
ОП
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
25
Лилиан Эглофф
АП
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
8
Дикени Салифу
ОП
Главный тренер
Михаэль Виммер
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Штутгарт - Вердер
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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