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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Вердер
Штутгарт - Вердер: обзор матча 04 апреля 2021
Штутгарт
04.04.2021, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Вердер
81'
Л. Аугустинссон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Вердер
Замена
П. Штенцель
️️️️
Т. Кулибали
89'
88'
Замена
П. Эррас
️️️️
К. Мевальд
Замена
А. Каразор
️️️️
Г. Кастро
86'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Аугустинссон
81'
Замена
Д. Дидави
️️️️
Ф. Ферстер
78'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
М. Климович
78'
73'
Замена
Ю. Осако
️️️️
Р. Шмид
73'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Н. Фуллкруг
51'
Желтая карточка
М. Эггештайн
Желтая карточка
Ф. Ферстер
16'
12'
Желтая карточка
К. Мевальд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
40
Матео Климович
АП
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
10
Романо Шмид
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Филипп Клемент
АП
70
Момо Сиссе
ПВ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Кобель
3
Соса
15
Мавропанос
2
Кемпф
3
Антон
3
Эндо
8
Кастро
10
Кулибали
40
Климович
10
Ферстер
11
Калайджич
4-1-2-2-1
1
Павленка
23
Гебре Селасси
32
Фридль
21
Топрак
6
Аугустинссон
36
Гросс
8
Эггештайн
8
Мевальд
7
Рашица
10
Шмид
10
Фуллкруг
8
Кастро
16
Каразор
16
Каразор
8
Кастро
10
Кулибали
15
Штенцель
15
Штенцель
10
Кулибали
10
Ферстер
10
Дидави
10
Дидави
10
Ферстер
40
Климович
21
Чурлинов
21
Чурлинов
40
Климович
8
Мевальд
4
Эррас
4
Эррас
8
Мевальд
10
Фуллкруг
9
Зелке
9
Зелке
10
Фуллкруг
10
Шмид
10
Осако
10
Осако
10
Шмид
Остались в запасе
Штутгарт
Вердер
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Филипп Клемент
АП
70
Момо Сиссе
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Филипп Клемент
АП
70
Момо Сиссе
ПВ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Штутгарт - Вердер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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