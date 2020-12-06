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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Штутгарт
Вердер - Штутгарт: обзор матча 06 декабря 2020
Вердер
06.12.2020, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Штутгарт
90+3'
Д. Зелке
30'
Силас (П)
90+1'
Силас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Штутгарт
ГОЛ! 1:2!
Д. Зелке
Пас отдал
Н. Вольтемаде
90'
+3
Желтая карточка
Д. Зелке
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Силас
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Силас
90'
+1
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
Силас
Замена
П. Эррас
️️️️
К. Гросс
87'
Замена
Р. Шмид
️️️️
Ю. Осако
80'
Желтая карточка
К. Гросс
65'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Д. Сарджент
60'
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
Л. Биттенкурт
60'
59'
Замена
Ф. Клемент
️️️️
С. Калайджич
59'
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
Г. Кастро
58'
Желтая карточка
Г. Кастро
56'
Желтая карточка
О. Мангала
46'
Замена
П. Штенцель
️️️️
К. Мавропанос
Желтая карточка
Т. Чон
40'
36'
Желтая карточка
К. Мавропанос
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Силас
Желтая карточка
Ю. Осако
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
19
Тахит Чон
ПВ
10
Юя Осако
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
26
Силас
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
4
Илия Груев
ОП
21
Юлиан Рикман
ЦП
10
Романо Шмид
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
10
Филипп Клемент
АП
10
Филипп Ферстер
АП
25
Лилиан Эглофф
АП
40
Матео Климович
АП
15
Роберто Массимо
ПП
4-1-1-2-2
1
Павленка
6
Аугустинссон
32
Фридль
21
Топрак
23
Гебре Селасси
36
Гросс
8
Эггештайн
32
Биттенкурт
19
Чон
9
Сарджент
10
Осако
4-2-1-2-1
1
Кобель
3
Антон
2
Кемпф
15
Мавропанос
3
Соса
3
Эндо
23
Мангала
8
Кастро
26
Силас
10
Кулибали
11
Калайджич
36
Гросс
4
Эррас
4
Эррас
36
Гросс
10
Осако
10
Шмид
10
Шмид
10
Осако
9
Сарджент
9
Зелке
9
Зелке
9
Сарджент
32
Биттенкурт
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
32
Биттенкурт
15
Мавропанос
15
Штенцель
15
Штенцель
15
Мавропанос
11
Калайджич
10
Клемент
10
Клемент
11
Калайджич
8
Кастро
10
Ферстер
10
Ферстер
8
Кастро
26
Силас
21
Чурлинов
21
Чурлинов
26
Силас
Остались в запасе
Вердер
Штутгарт
21
Юлиан Рикман
ЦП
4
Илия Груев
ОП
27
Феликс Агу
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
15
Роберто Массимо
ПП
25
Лилиан Эглофф
АП
40
Матео Климович
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
21
Юлиан Рикман
ЦП
4
Илия Груев
ОП
27
Феликс Агу
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
Остались в запасе
15
Роберто Массимо
ПП
25
Лилиан Эглофф
АП
40
Матео Климович
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Вердер - Штутгарт
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
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