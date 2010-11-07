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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Вердер
Штутгарт - Вердер: обзор матча 07 ноября 2010
Штутгарт
07.11.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
6 : 0
Завершен
Вердер
10'
Ч. Марика
31'
Какау
45'
Какау
68'
К. Гентнер
72'
Г. Нидермайер
86'
А. Бока
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Вердер
ГОЛ! 6:0!
А. Бока
Пас отдал
М. Харник
Замена
З. Кузманович
️️️️
Ч. Марика
Замена
У. Алмейда
️️️️
С. Вагнер
ГОЛ! 5:0!
Г. Нидермайер
Пас отдал
Ч. Марика
ГОЛ! 4:0!
К. Гентнер
Пас отдал
К. Треш
Замена
М. Харник
️️️️
Какау
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Т. Фрингс
Замена
Л. Балогун
️️️️
А. Хант
ГОЛ! 3:0!
Какау
Пас отдал
Т. Гебхарт
ГОЛ! 2:0!
Какау
Пас отдал
Ч. Марика
Желтая карточка
Т. Гебхарт
18'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Марика
Пас отдал
Т. Гебхарт
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
15
Артур Бока
ЛП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Вердер
1
Тим Визе
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
11
Весли
ПЗ
14
Аарон Хант
ЛВ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
0
Торстен Фрингс
ЦП
22
Марко Марин
АП
14
Клаудио Писарро
ПВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
22
Мартин Харник
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
4-4-2
26
Ульрайх
3
Молинаро
15
Дельпьер
5
Нидермайер
13
Функ
15
Бока
4
Гентнер
28
Треш
10
Гебхарт
18
Какау
19
Марика
4-2-3-1
1
Визе
11
Весли
4
Предль
4
Мертезакер
16
Сильвестр
7
Йенсен
0
Фрингс
14
Писарро
22
Марин
14
Хант
2
Вагнер
19
Марика
8
Кузманович
8
Кузманович
19
Марика
18
Какау
22
Харник
22
Харник
18
Какау
14
Хант
27
Балогун
27
Балогун
14
Хант
0
Фрингс
7
Арнаутович
7
Арнаутович
0
Фрингс
2
Вагнер
9
Алмейда
9
Алмейда
2
Вагнер
Остались в запасе
Штутгарт
Вердер
22
Марк Циглер
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Штутгарт - Вердер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:25 (прямая)
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