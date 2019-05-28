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    Йенс Келлер

    Тренер
    Имя Йенс
    Фамилия Келлер
    Гражданство Германия
    Дата рождения 24 ноября 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Шальке-04 7 2 3 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.08.2014 Ганновер-96 2 : 1 Шальке-04
    30.08.2014 Шальке-04 1 : 1 Бавария
    13.09.2014 Боруссия 4 : 1 Шальке-04
    20.09.2014 Шальке-04 2 : 2 Айнтрахт
    23.09.2014 Вердер 0 : 3 Шальке-04
    27.09.2014 Шальке-04 2 : 1 Боруссия
    04.10.2014 Хоффенхайм 2 : 1 Шальке-04
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