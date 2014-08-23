Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Йенс Келлер - статистика

    Тренер
    Имя Йенс
    Фамилия Келлер
    Гражданство Германия
    Дата рождения 24 ноября 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Шальке-04 7 2 3 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.08.2014 Ганновер-96 2 : 1 Шальке-04
    30.08.2014 Шальке-04 1 : 1 Бавария
    13.09.2014 Боруссия 4 : 1 Шальке-04
    20.09.2014 Шальке-04 2 : 2 Айнтрахт
    23.09.2014 Вердер 0 : 3 Шальке-04
    27.09.2014 Шальке-04 2 : 1 Боруссия
    04.10.2014 Хоффенхайм 2 : 1 Шальке-04
    • Читайте нас: 