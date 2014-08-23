Йенс Келлер - статистика
Тренер
|Имя
|Йенс
|Фамилия
|Келлер
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|24 ноября 1970
|Имя
|Йенс
|Фамилия
|Келлер
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|24 ноября 1970
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Шальке-04
|7
|2
|3
|2
|Дата
|Матч
|23.08.2014
|Ганновер-96
|2 : 1
|Шальке-04
|30.08.2014
|Шальке-04
|1 : 1
|Бавария
|13.09.2014
|Боруссия
|4 : 1
|Шальке-04
|20.09.2014
|Шальке-04
|2 : 2
|Айнтрахт
|23.09.2014
|Вердер
|0 : 3
|Шальке-04
|27.09.2014
|Шальке-04
|2 : 1
|Боруссия
|04.10.2014
|Хоффенхайм
|2 : 1
|Шальке-04