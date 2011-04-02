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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Штутгарт
Вердер - Штутгарт: обзор матча 02 апреля 2011
Вердер
02.04.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт
35'
Т. Фрингс
13'
Т. Хайнал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Штутгарт
Желтая карточка
Х. Булахруз
Замена
Какау
️️️️
З. Кузманович
Желтая карточка
М. Харник
Желтая карточка
С. Вагнер
Замена
К. Гентнер
️️️️
Т. Хайнал
Замена
А. Хант
️️️️
Т. Боровски
Замена
А. Бока
️️️️
К. Молинаро
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Д. Авдич
Желтая карточка
С. Оказаки
ГОЛ! 1:1!
Т. Фрингс
13'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хайнал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
6
Тим Боровски
ЦП
11
Весли
АП
22
Марко Марин
АП
9
Денни Авдич
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
16
Доминик Шмидт
ПЗ
14
Аарон Хант
ЦП
27
Флориан Тринкс
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
18
Какау
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Визе
8
Пасанен
16
Сильвестр
4
Мертезакер
8
Фритц
0
Фрингс
6
Боровски
22
Марин
11
Весли
2
Вагнер
9
Авдич
4-3-3
26
Ульрайх
23
Булахруз
35
Таски
5
Нидермайер
3
Молинаро
15
Хайнал
28
Треш
8
Кузманович
30
Оказаки
22
Харник
88
Погребняк
6
Боровски
14
Хант
14
Хант
6
Боровски
9
Авдич
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Авдич
3
Молинаро
15
Бока
15
Бока
3
Молинаро
15
Хайнал
4
Гентнер
4
Гентнер
15
Хайнал
8
Кузманович
18
Какау
18
Какау
8
Кузманович
Остались в запасе
Вердер
Штутгарт
1
Себастьян Милиц
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
16
Доминик Шмидт
ПЗ
27
Флориан Тринкс
АП
Главный тренер
Томас Шааф
22
Марк Циглер
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
10
Даниэль Дидави
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
16
Доминик Шмидт
ПЗ
27
Флориан Тринкс
АП
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
10
Даниэль Дидави
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Вердер - Штутгарт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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