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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Вердер
Штутгарт - Вердер: обзор матча 06 декабря 2015
Штутгарт
06.12.2015, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Вердер
90'
Замена
Ф. Кроос
️️️️
Л. Озтюнали
Замена
Г. Нидермайер
️️️️
Ф. Костич
90'
Замена
А. Максим
️️️️
Д. Дидави
80'
67'
Замена
К. Писарро
️️️️
Ф. Бартельс
51'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
З. Юнузович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
20
Серей Ди
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Штутгарт
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-3-2-1
22
Тытонь
32
Баумгартль
2
Инсуа
5
Швааб
44
Шунич
20
Ди
4
Гентнер
10
Рупп
18
Костич
10
Дидави
11
Вернер
4-5-1
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
23
Вестергор
6
Гальвез
8
Фритц
21
Озтюнали
44
Баргфреде
31
Бартельс
16
Юнузович
3
Гарсия
11
Уджа
18
Костич
5
Нидермайер
5
Нидермайер
18
Костич
10
Дидави
44
Максим
44
Максим
10
Дидави
16
Юнузович
27
Гриллич
27
Гриллич
16
Юнузович
21
Озтюнали
23
Кроос
23
Кроос
21
Озтюнали
31
Бартельс
14
Писарро
14
Писарро
31
Бартельс
Остались в запасе
Штутгарт
Вердер
32
Бенжамин Уфофф
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
Главный тренер
Юрген Крамни
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Штутгарт - Вердер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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