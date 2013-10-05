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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Вердер
Штутгарт - Вердер: обзор матча 05 октября 2013
Штутгарт
05.10.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
6'
М. Харник
37'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Вердер
90'
+1
Желтая карточка
С. Гарсия
88'
Замена
М. Лоренцен
️️️️
Э. Элиа
Замена
Т. Вернер
️️️️
И. Траоре
88'
66'
Замена
Т. Гебре Селасси
️️️️
М. Экичи
37'
ГОЛ! 1:1!
Н. Петерсен
Пас отдал
З. Юнузович
34'
Желтая карточка
М. Экичи
Желтая карточка
В. Ибишевич
13'
ГОЛ! 1:0!
М. Харник
Пас отдал
Д. Швааб
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
14
Аарон Хант
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Штутгарт
22
Кевин Мюллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
8
Рани Хедира
ОП
18
Какау
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
22
Йоханн Вюртс
ЦФ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
4-3-1-2
1
Киршбаум
15
Бока
5
Швааб
2
Сакаи
22
Рюдигер
4
Гентнер
6
Квист
44
Максим
16
Траоре
11
Ибишевич
22
Харник
3-5-1-1
1
Милиц
8
Фритц
4
Предль
5
Калдирола
11
Элиа
16
Юнузович
23
Кроос
11
Экичи
3
Гарсия
14
Хант
18
Петерсен
16
Траоре
11
Вернер
11
Вернер
16
Траоре
11
Экичи
23
Гебре Селасси
23
Гебре Селасси
11
Экичи
11
Элиа
9
Лоренцен
9
Лоренцен
11
Элиа
Остались в запасе
Штутгарт
Вердер
8
Рани Хедира
ОП
22
Кевин Мюллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Какау
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
22
Йоханн Вюртс
ЦФ
33
Левент Айчичек
ЦП
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
8
Рани Хедира
ОП
22
Кевин Мюллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Какау
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Остались в запасе
22
Йоханн Вюртс
ЦФ
33
Левент Айчичек
ЦП
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Штутгарт - Вердер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
МХПАрена
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