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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Штутгарт
Вердер - Штутгарт: обзор матча 23 сентября 2012
Вердер
23.09.2012, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Штутгарт
23'
К. Де Брюйне
34'
З. Юнузович
50'
М. Харник
81'
Какау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Штутгарт
Красная карточка
А. Лукимия-Мулонготи
90'
Замена
А. Лукимия-Мулонготи
️️️️
З. Юнузович
89'
88'
Вторая желтая
М. Харник
Желтая карточка
С. Папастатопулос
86'
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
84'
81'
Замена
К. Молинаро
️️️️
С. Оказаки
81'
Замена
Г. Нидермайер
️️️️
А. Бока
81'
ГОЛ! 2:2!
Какау
Пас отдал
Г. Нидермайер
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
Э. Элиа
78'
Замена
Д. Акпала
️️️️
Н. Петерсен
71'
50'
ГОЛ! 2:1!
М. Харник
Пас отдал
И. Траоре
46'
Замена
И. Траоре
️️️️
Т. Торун
Желтая карточка
З. Юнузович
40'
ГОЛ! 2:0!
З. Юнузович
Пас отдал
Н. Петерсен
34'
Желтая карточка
А. Хант
31'
24'
Желтая карточка
М. Харник
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Н. Петерсен
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Себастьян Предль
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЛП
16
Златко Юнузович
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
35
Сердар Таски
ПЗ
6
Вилльям Квист
ОП
30
Синджи Оказаки
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
22
Мартин Харник
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
4-1-2-1-2
1
Милиц
4
Предль
19
Папастатопулос
8
Фритц
23
Гебре Селасси
16
Юнузович
11
Элиа
14
Хант
7
Де Брюйне
18
Петерсен
7
Арнаутович
4-1-3-1-1
26
Ульрайх
35
Таски
2
Сакаи
3
Родригес
15
Бока
6
Квист
22
Харник
4
Гентнер
30
Оказаки
8
Торун
18
Какау
16
Юнузович
21
Лукимия-Мулонготи
21
Лукимия-Мулонготи
16
Юнузович
11
Элиа
44
Баргфреде
44
Баргфреде
11
Элиа
18
Петерсен
17
Акпала
17
Акпала
18
Петерсен
8
Торун
16
Траоре
16
Траоре
8
Торун
30
Оказаки
3
Молинаро
3
Молинаро
30
Оказаки
15
Бока
5
Нидермайер
5
Нидермайер
15
Бока
Остались в запасе
Вердер
Штутгарт
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
22
Марк Циглер
ВР
15
Тамаш Хайнал
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
15
Тамаш Хайнал
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Вердер - Штутгарт
4
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Везерстадион
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