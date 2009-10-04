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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Вердер
Штутгарт - Вердер: обзор матча 04 октября 2009
Штутгарт
04.10.2009, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Вердер
3'
К. Писарро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Вердер
Замена
М. Морено
️️️️
К. Писарро
Замена
М. Розенберг
️️️️
М. Марин
Желтая карточка
М. Дельпьер
Замена
П. Погребняк
️️️️
Ю. Шибер
Замена
Элсон
️️️️
Р. Хильберт
Желтая карточка
Какау
Замена
П. Нимайер
️️️️
Ф. Баргфреде
Замена
К. Треш
️️️️
С. Челоцци
Желтая карточка
Налдо
ГОЛ! 0:1!
К. Писарро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
33
Клеменс Вальх
ПП
18
Какау
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
22
Марко Марин
АП
10
Месут Озил
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
7
Элсон
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Вердер
27
Никлас Андерсен
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
4-4-2
13
Леманн
15
Бока
22
Челоцци
15
Дельпьер
23
Булахруз
19
Хильберт
28
Хедира
0
Хитцльшпергер
33
Вальх
20
Шибер
18
Какау
4-1-2-2-1
1
Визе
8
Фритц
27
Налдо
4
Мертезакер
8
Пасанен
0
Фрингс
44
Баргфреде
14
Хант
22
Марин
10
Озил
14
Писарро
19
Хильберт
7
Элсон
7
Элсон
19
Хильберт
22
Челоцци
28
Треш
28
Треш
22
Челоцци
20
Шибер
88
Погребняк
88
Погребняк
20
Шибер
44
Баргфреде
18
Нимайер
18
Нимайер
44
Баргфреде
22
Марин
9
Розенберг
9
Розенберг
22
Марин
14
Писарро
9
Морено
9
Морено
14
Писарро
Остались в запасе
Штутгарт
Вердер
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
20
Торстен Оэрль
ЦФ
27
Никлас Андерсен
ЦЗ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Остались в запасе
20
Торстен Оэрль
ЦФ
27
Никлас Андерсен
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Штутгарт - Вердер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 17:25 (прямая)
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