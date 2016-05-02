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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Штутгарт
Вердер - Штутгарт: обзор матча 02 мая 2016
Вердер
02.05.2016, понедельник, 21:15
Германия. Бундеслига, 32 тур
6 : 2
Завершен
Штутгарт
10'
Ф. Бартельс
33'
Ф. Барба (АГ)
42'
Л. Озтюнали
64'
К. Писарро
80'
Ф. Бартельс
86'
Э. Уджа
26'
Д. Дидави
53'
Ф. Барба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Штутгарт
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
90'
Замена
А. Гальвез
️️️️
З. Юнузович
88'
ГОЛ! 6:2!
Э. Уджа
86'
Замена
Э. Уджа
️️️️
К. Писарро
83'
81'
Замена
А. Кравец
️️️️
Л. Рупп
ГОЛ! 5:2!
Ф. Бартельс
Пас отдал
Л. Озтюнали
80'
ГОЛ! 4:2!
К. Писарро
Пас отдал
З. Юнузович
64'
62'
Замена
М. Ристль
️️️️
Ф. Барба
53'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Барба
Пас отдал
А. Максим
44'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Д. Дидави
ГОЛ! 3:1!
Л. Озтюнали
Пас отдал
З. Юнузович
42'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
С. Ятабаре
36'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ф. Барба
33'
26'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дидави
Пас отдал
А. Максим
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бартельс
Пас отдал
К. Писарро
10'
9'
Желтая карточка
Э. Инсуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
Вердер
25
Герхард Треммель
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
16
Лукас Фрёде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Штутгарт
22
Митчелл Лангерак
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Март Ристль
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
3-3-3-1
1
Видвальд
8
Фритц
3
Джилободжи
23
Вестергор
25
Гарсия
27
Гриллич
23
Гебре Селасси
60
Ятабаре
16
Юнузович
31
Бартельс
14
Писарро
3-2-2-2-1
22
Тытонь
5
Швааб
93
Барба
5
Нидермайер
25
Циммерманн
2
Инсуа
44
Максим
10
Рупп
10
Дидави
18
Костич
22
Харник
16
Юнузович
6
Гальвез
6
Гальвез
16
Юнузович
60
Ятабаре
21
Озтюнали
21
Озтюнали
60
Ятабаре
14
Писарро
11
Уджа
11
Уджа
14
Писарро
93
Барба
2
Ристль
2
Ристль
93
Барба
10
Дидави
11
Вернер
11
Вернер
10
Дидави
10
Рупп
11
Кравец
11
Кравец
10
Рупп
Остались в запасе
Вердер
Штутгарт
25
Герхард Треммель
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
16
Лукас Фрёде
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
22
Митчелл Лангерак
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
80
Борис Тащи
ЦП
Главный тренер
Юрген Крамни
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
16
Лукас Фрёде
ЦП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
80
Борис Тащи
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Юрген Крамни
Статистика матча Вердер - Штутгарт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
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