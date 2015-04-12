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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Вердер
Штутгарт - Вердер: обзор матча 12 апреля 2015
Штутгарт
12.04.2015, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
3 : 2
Завершен
Вердер
15'
К. Гентнер
70'
Д. Гинчек
90+1'
Д. Гинчек
50'
Д. Зелке
86'
Я. Вестергор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Вердер
Замена
Т. Баумгартль
️️️️
С. Ди
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
Д. Гинчек
Пас отдал
С. Ди
90'
+1
90'
Желтая карточка
Д. Зелке
Замена
Д. Швааб
️️️️
А. Максим
86'
86'
ГОЛ! 2:2!
Я. Вестергор
Пас отдал
З. Юнузович
Вторая желтая
М. Харник
84'
80'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
К. Фритц
Замена
Т. Вернер
️️️️
Ф. Костич
79'
Желтая карточка
М. Харник
73'
ГОЛ! 2:1!
Д. Гинчек
Пас отдал
М. Харник
70'
58'
Замена
Ф. Кроос
️️️️
Л. Айчичек
52'
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
50'
ГОЛ! 1:1!
Д. Зелке
Пас отдал
К. Фритц
46'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Ф. Бартельс
16'
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
Желтая карточка
А. Рюдигер
16'
ГОЛ! 1:0!
К. Гентнер
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
20
Серей Ди
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Вердер
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
4-3-1-2
26
Ульрайх
22
Рюдигер
14
Глоушек
5
Нидермайер
17
Кляйн
20
Ди
44
Максим
4
Гентнер
18
Костич
22
Харник
10
Гинчек
3-2-4-1
30
Вольф
3
Штернберг
23
Вестергор
21
Лукимия-Мулонготи
8
Фритц
23
Гебре Селасси
16
Юнузович
44
Баргфреде
31
Бартельс
33
Айчичек
9
Ди Санто
20
Ди
32
Баумгартль
32
Баумгартль
20
Ди
44
Максим
5
Швааб
5
Швааб
44
Максим
18
Костич
11
Вернер
11
Вернер
18
Костич
33
Айчичек
23
Кроос
23
Кроос
33
Айчичек
8
Фритц
21
Озтюнали
21
Озтюнали
8
Фритц
31
Бартельс
9
Зелке
9
Зелке
31
Бартельс
Остались в запасе
Штутгарт
Вердер
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Штутгарт - Вердер
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
МХПАрена
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