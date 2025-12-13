14 декабря на стадионе «Медикал Парк Арена» состоится центральный матч 16 тура чемпионата Турции, в котором «Трабзонспор» примет «Бешикташ». Хозяева ведут борьбу за чемпионство и подходят к игре на серии побед, тогда как гости стабильно набирают очки, но регулярно допускают ошибки в обороне. Очное противостояние обещает быть результативным и напряженным, учитывая атакующий потенциал обеих команд и статистику последних встреч.

«Трабзонспор»

Команда уверенно проводит текущий отрезок сезона. После победы над «Гезтепе» «Трабзонспор» закрепился на втором месте, набрав 34 очка за 15 туров. Коллектив выигрывает три матча подряд в чемпионате и стабильно забивает: в четырех последних турах команда обязательно отличалась минимум одним голом. Атака выглядит мощно – 12 забитых мячей за пять последних игр, в среднем 2,4 за матч. При этом оборона не всегда безупречна: в четырех последних встречах команда пропускала, что оставляет соперникам шансы.

«Бешикташ»

Стамбульский клуб располагается на пятой строчке и продолжает серию без поражений, которая насчитывает четыре тура. «Бешикташ» забивает уже в 11 матчах чемпионата подряд, подтверждая статус одной из самых результативных команд лиги. За последние пять игр команда забила 10 мячей, но при этом пропустила 7, что указывает на определенные проблемы в защите. Ничья с «Газиантепом» в прошлом туре вновь подчеркнула нестабильность при игре без мяча.

Факты о командах

«Трабзонспор»

Победы в 4 последних матчах

В среднем 2,40 забитых и 1,20 пропущенных гола за последние 5 игр

Забивает в 5 матчах подряд

Не проигрывает «Бешикташу» дома в 6 из 8 последних встреч

«Бешикташ»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 11 матчах чемпионата подряд

В среднем 2,00 забитых и 1,40 пропущенных гола за последние 5 игр

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Трабзонспор» – «Бешикташ»

С учетом текущей формы команд и статистики очных встреч, матч имеет все предпосылки для результативного сценария. «Трабзонспор» активно играет впереди и стабильно забивает дома, а «Бешикташ» отвечает высокой результативностью, но при этом регулярно допускает ошибки в защите. Вероятен обмен голами и минимум два мяча в игре.

Рекомендованные ставки: