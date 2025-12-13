Введите ваш ник на сайте
«Трабзонспор» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 14 декабря 2025 с коэффициентом 1.62

13 декабря 2025 10:13
Трабзонспор - Бешикташ
14 дек. 2025, воскресенье 20:00 | Турция. Суперлига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.62
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

14 декабря на стадионе «Медикал Парк Арена» состоится центральный матч 16 тура чемпионата Турции, в котором «Трабзонспор» примет «Бешикташ». Хозяева ведут борьбу за чемпионство и подходят к игре на серии побед, тогда как гости стабильно набирают очки, но регулярно допускают ошибки в обороне. Очное противостояние обещает быть результативным и напряженным, учитывая атакующий потенциал обеих команд и статистику последних встреч.

«Трабзонспор»

Команда уверенно проводит текущий отрезок сезона. После победы над «Гезтепе» «Трабзонспор» закрепился на втором месте, набрав 34 очка за 15 туров. Коллектив выигрывает три матча подряд в чемпионате и стабильно забивает: в четырех последних турах команда обязательно отличалась минимум одним голом. Атака выглядит мощно – 12 забитых мячей за пять последних игр, в среднем 2,4 за матч. При этом оборона не всегда безупречна: в четырех последних встречах команда пропускала, что оставляет соперникам шансы.

«Бешикташ»

Стамбульский клуб располагается на пятой строчке и продолжает серию без поражений, которая насчитывает четыре тура. «Бешикташ» забивает уже в 11 матчах чемпионата подряд, подтверждая статус одной из самых результативных команд лиги. За последние пять игр команда забила 10 мячей, но при этом пропустила 7, что указывает на определенные проблемы в защите. Ничья с «Газиантепом» в прошлом туре вновь подчеркнула нестабильность при игре без мяча.

Факты о командах

«Трабзонспор»

  • Победы в 4 последних матчах
  • В среднем 2,40 забитых и 1,20 пропущенных гола за последние 5 игр
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Не проигрывает «Бешикташу» дома в 6 из 8 последних встреч

«Бешикташ»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 11 матчах чемпионата подряд
  • В среднем 2,00 забитых и 1,40 пропущенных гола за последние 5 игр
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи
29% (10)
35% (12)
35% (12)
40
Забитых мячей
47
1.18
В среднем за матч
1.38
4:1
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 24 тур
Бешикташ
2 : 1
15.02.2025
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Трабзонспор
1 : 1
15.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 24 тур
Бешикташ
2 : 0
04.02.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Трабзонспор
3 : 0
17.09.2023
Бешикташ
Турция. Суперлига, 29 тур
Трабзонспор
0 : 0
16.04.2023
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Бешикташ
2 : 2
16.10.2022
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Трабзонспор
1 : 1
03.04.2022
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Бешикташ
1 : 2
06.11.2021
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Бешикташ
1 : 2
31.01.2021
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Трабзонспор
1 : 3
13.09.2020
Бешикташ
Турция. Суперлига, 23 тур
Бешикташ
2 : 2
22.02.2020
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Трабзонспор
4 : 1
29.09.2019
Бешикташ
Турция. Суперлига, 33 тур
Трабзонспор
2 : 1
18.05.2019
Бешикташ
Турция. Суперлига, 16 тур
Бешикташ
2 : 2
16.12.2018
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Трабзонспор
0 : 2
05.03.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 7 тур
Бешикташ
2 : 2
01.10.2017
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 27 тур
Трабзонспор
3 : 4
08.04.2017
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Бешикташ
2 : 1
05.11.2016
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 19 тур
Трабзонспор
0 : 2
15.03.2016
Бешикташ
Турция. Суперлига, 2 тур
Бешикташ
1 : 2
22.08.2015
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 29 тур
Трабзонспор
0 : 2
03.05.2015
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 12 тур
Бешикташ
3 : 0
07.12.2014
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 18 тур
Трабзонспор
1 : 1
25.01.2014
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 1 тур
Бешикташ
2 : 0
18.08.2013
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 25 тур
Трабзонспор
0 : 0
09.03.2013
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 8 тур
Бешикташ
1 : 1
21.10.2012
Трабзонспор
Турция. Плей-офф, 6 тур
Бешикташ
1 : 1
11.05.2012
Трабзонспор
Турция. Плей-офф, 2 тур
Трабзонспор
1 : 0
21.04.2012
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 29 тур
Бешикташ
1 : 2
04.03.2012
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 12 тур
Трабзонспор
0 : 1
27.11.2011
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 24 тур
Бешикташ
1 : 2
06.03.2011
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 7 тур
Трабзонспор
1 : 0
03.10.2010
Бешикташ
Чемпионат Турции, 29 тур
Бешикташ
0 : 0
10.04.2010
Трабзонспор
Чемпионат Турции, 12 тур
Трабзонспор
0 : 2
07.11.2009
Бешикташ
Прогноз на матч «Трабзонспор» – «Бешикташ»

С учетом текущей формы команд и статистики очных встреч, матч имеет все предпосылки для результативного сценария. «Трабзонспор» активно играет впереди и стабильно забивает дома, а «Бешикташ» отвечает высокой результативностью, но при этом регулярно допускает ошибки в защите. Вероятен обмен голами и минимум два мяча в игре.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.62
  • Обе команды забьют – да – коэффициент 1.70

1.62
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Турция. Суперлига Бешикташ Трабзонспор
18+
