«Полтава» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 14 декабря 2025 с коэффициентом 1.75

13 декабря 2025 9:08
Полтава - Рух
14 дек. 2025, воскресенье 14:00 | Украина. Премьер-лига, 16 тур
1.75
Победа «Руха»
14 декабря в рамках 16 тура чемпионата Украины «Полтава» примет «Рух». Матч имеет важное турнирное значение для обеих команд. Хозяева замыкают таблицу и продолжают борьбу за выживание, тогда как гости набрали ход и стараются закрепиться в середине чемпионата. Разница в текущей форме и надежности игры делает эту встречу показательной.

«Полтава»

СК «Полтава» занимает 16 место с 9 очками после 15 туров. Команда переживает тяжелый отрезок сезона, регулярно допуская грубые ошибки в обороне. Серия с пропущенными мячами тянется уже 13 матчей подряд, а в последних пяти встречах команда пропустила 15 голов. Даже при наличии моментов впереди «Полтава» не может стабилизировать игру, особенно в домашних матчах, где побед нет уже шесть встреч подряд.

«Рух»

«Рух» подходит к туру на 12 позиции с 16 очками и демонстрирует заметный прогресс. Команда выиграла три последних матча чемпионата, стабильно забивает и достаточно уверенно действует в обороне. В последних пяти турах «Рух» пропустил всего четыре мяча, что резко контрастирует с показателями соперника. Коллектив делает ставку на компактную игру и реализацию моментов, что уже приносит результат.

Факты о командах

«Полтава»

  • Не выигрывает в 6 последних домашних матчах
  • Пропускает в 15 матчах подряд
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 3.00 гола
  • Забивает в среднем 1.00 гола за матч

«Рух»

  • Побеждает в 3 последних матчах чемпионата
  • Забивает в 3 турах подряд
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола
  • Выиграл последний очный матч против «Полтавы»

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Рух
2 : 1
01.08.2025
Полтава

Прогноз на матч «Полтава» – «Рух»

Текущая форма команд говорит в пользу гостей. «Полтава» испытывает системные проблемы в обороне и с трудом выдерживает давление на протяжении всего матча. «Рух» выглядит более организованным, увереннее реализует моменты и способен контролировать ход встречи. При таком раскладе гости имеют хорошие шансы вновь набрать три очка.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Руха» – коэффициент 1.75
  • Фора «Руха» (–1) – коэффициент 2.05

1.75
Победа «Руха»
Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Рух Полтава
  • Читайте нас: 