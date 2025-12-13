14 декабря в рамках 16 тура чемпионата Украины «Полтава» примет «Рух». Матч имеет важное турнирное значение для обеих команд. Хозяева замыкают таблицу и продолжают борьбу за выживание, тогда как гости набрали ход и стараются закрепиться в середине чемпионата. Разница в текущей форме и надежности игры делает эту встречу показательной.

«Полтава»

СК «Полтава» занимает 16 место с 9 очками после 15 туров. Команда переживает тяжелый отрезок сезона, регулярно допуская грубые ошибки в обороне. Серия с пропущенными мячами тянется уже 13 матчей подряд, а в последних пяти встречах команда пропустила 15 голов. Даже при наличии моментов впереди «Полтава» не может стабилизировать игру, особенно в домашних матчах, где побед нет уже шесть встреч подряд.

«Рух»

«Рух» подходит к туру на 12 позиции с 16 очками и демонстрирует заметный прогресс. Команда выиграла три последних матча чемпионата, стабильно забивает и достаточно уверенно действует в обороне. В последних пяти турах «Рух» пропустил всего четыре мяча, что резко контрастирует с показателями соперника. Коллектив делает ставку на компактную игру и реализацию моментов, что уже приносит результат.

Факты о командах

«Полтава»

Не выигрывает в 6 последних домашних матчах

Пропускает в 15 матчах подряд

В последних 5 играх пропускает в среднем 3.00 гола

Забивает в среднем 1.00 гола за матч

«Рух»

Побеждает в 3 последних матчах чемпионата

Забивает в 3 турах подряд

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола

Выиграл последний очный матч против «Полтавы»

Прогноз на матч «Полтава» – «Рух»

Текущая форма команд говорит в пользу гостей. «Полтава» испытывает системные проблемы в обороне и с трудом выдерживает давление на протяжении всего матча. «Рух» выглядит более организованным, увереннее реализует моменты и способен контролировать ход встречи. При таком раскладе гости имеют хорошие шансы вновь набрать три очка.

Рекомендованные ставки