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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Трабзонспор
Бешикташ - Трабзонспор: обзор матча 22 февраля 2020
Бешикташ
22.02.2020, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Трабзонспор
57'
К. Боатенг
64'
Д. Вида
5'
А. Серлот
90+1'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Трабзонспор
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
А. Серлот
Пас отдал
К. Экубан
Желтая карточка
Н. Уйсал
90'
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
79'
ГОЛ! 2:1!
Д. Вида
64'
ГОЛ! 1:1!
К. Боатенг
Пас отдал
Б. Йылмаз
57'
16'
Желтая карточка
М. Да Кошта
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Серлот
Пас отдал
Б. Ндиайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Трабзонспор
57
Филип Новак
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
12
Гильерме
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Трабзонспор
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
4-4-1-1
1
Кариус
88
Эркин
21
Вида
4
Руис
77
Генюл
14
Н'Куду
17
Ленс
6
Эль-Ненни
13
Хатчинсон
27
Боатенг
17
Йылмаз
3-2-1-2
57
Новак
3
Да Кошта
27
Перейра
7
Соса
5
Ндиайе
12
Гильерме
15
Старридж
9
Серлот
Остались в запасе
Бешикташ
Трабзонспор
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Остались в запасе
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Бешикташ - Трабзонспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
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