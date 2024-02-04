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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Трабзонспор
Бешикташ - Трабзонспор: обзор матча 04 февраля 2024
Бешикташ
04.02.2024, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Трабзонспор
44'
С. Кылыксой
62'
С. Кылыксой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Трабзонспор
Замена
А. Ребич
️️️️
Д. Тосун
88'
81'
Замена
У. Гюнеш
️️️️
Э. Дестан
Замена
Э. Терзи
️️️️
У. Мерас
79'
Замена
Т. Бингель
️️️️
М. Рашица
79'
72'
Замена
Т. Фонтас
️️️️
Б. Эздемир
Замена
О. Булут
️️️️
Й. Свенссон
67'
ГОЛ! 2:0!
С. Кылыксой
Пас отдал
Д. Тосун
62'
Желтая карточка
Р. Геззаль
58'
Желтая карточка
Й. Свенссон
54'
ГОЛ! 1:0!
С. Кылыксой
44'
Желтая карточка
У. Мерас
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
20
Неджип Уйсал
(К)
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
7
Милот Рашица
ПВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
(К)
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
3
Берат Эздемир
ОП
10
Энис Барди
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
94
Энис Дестан
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
34
Эге Тикназ
ЦП
6
Онур Булут
ПП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
22
Oguzhan Yilmaz
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
16
Керем Шен
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
21
Гектан Гюрпюз
АП
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
2-4-2-2
34
Гюнок
17
Мерас
12
Амарти
22
Свенссон
83
Фернандеш
20
Уйсал
18
Геззаль
19
Зайнутдинов
7
Рашица
23
Тосун
90
Кылыксой
4-2-3-1
1
Чакир
8
Айдын
22
Банийя
4
Денсвил
17
Эльмали
3
Менди
3
Эздемир
10
Вишча
10
Барди
7
Трезеге
94
Дестан
17
Мерас
79
Терзи
79
Терзи
17
Мерас
7
Рашица
75
Бингель
75
Бингель
7
Рашица
22
Свенссон
6
Булут
6
Булут
22
Свенссон
23
Тосун
9
Ребич
9
Ребич
23
Тосун
94
Дестан
20
Гюнеш
20
Гюнеш
94
Дестан
3
Эздемир
11
Фонтас
11
Фонтас
3
Эздемир
Остались в запасе
Бешикташ
Трабзонспор
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
34
Эге Тикназ
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
22
Oguzhan Yilmaz
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
16
Керем Шен
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
21
Гектан Гюрпюз
АП
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
34
Эге Тикназ
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
22
Oguzhan Yilmaz
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
16
Керем Шен
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
21
Гектан Гюрпюз
АП
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Бешикташ - Трабзонспор
3
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
6
6
Нарушения
21
10
Офсайды
1
1
Количество передач
351
412
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.5
1.5
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Арда Кардешлер
(Бурса)
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
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