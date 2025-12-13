14 декабря 2025 года в 16:00 состоится поединок 17-го тура чемпионата Испании. «Севилья» встретится с «Реалом» из Овьедо.
«Севилья»
Андалусийцы мечтали о возвращении в еврокубки перед стартом сезона, но пока планы команды известного в прошлом аргентинского футболиста Матиаса Алмейды идут прахом. Больше похоже на то, что «Севилья» будет снова болтаться во второй половине таблицы, невзирая на весьма добротный ростер.
Последние три игры:
- Валенсия – Севилья 1:1
- Эстремадура – Севилья 1:2
- Севилья – Бетис 0:2
«Овьедо»
Команда Луиса Карриона пока безуспешно пытается зацепиться за безопасную зону в Ла Лиге после камбэка в элиту испанского футбола. «Овьедо» идет на предпоследней строчке в турнирной таблице, но при этом весьма грамотно обороняется и обретает репутацию крепкого орешка, невзирая на не самые выдающиеся результаты (если смотреть на картину с общего плана).
Последние три игры:
- Овьедо – Мальорка 0:0
- Атлетико – Овьедо 2:0
- Овьедо – Райо Вальекано 0:0
Очные встречи
- Севилья – Овьедо 2:3
- Овьедо – Севилья 4:2
- Овьедо – Севилья 1:0
Прогноз на матч «Севилья» – «Овьедо»
Хозяева стадиона «Рамон Санчес Писхуан» довольно очевидные фавориты отчетного матча, но «Севилье» придется попотеть, чтобы набрать три очка. «Овьедо» по традиции станет окапываться в своей штрафной и отстаивать как минимум ничейный исход.
Прогноз: тотал матча меньше 2,5 голов, коэффициент – 1,66. Прогноз на счет 1:0.