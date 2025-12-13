Введите ваш ник на сайте
«Севилья» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 14 декабря 2025 с коэффициентом 1.66

13 декабря 2025 10:20
Севилья - Овьедо
14 дек. 2025, воскресенье 16:00 | Испания. Примера, 16 тур
1.66
Тотал матча меньше 2,5 голов
14 декабря 2025 года в 16:00 состоится поединок 17-го тура чемпионата Испании. «Севилья» встретится с «Реалом» из Овьедо.

«Севилья»

Андалусийцы мечтали о возвращении в еврокубки перед стартом сезона, но пока планы команды известного в прошлом аргентинского футболиста Матиаса Алмейды идут прахом. Больше похоже на то, что «Севилья» будет снова болтаться во второй половине таблицы, невзирая на весьма добротный ростер.

Последние три игры:

  • Валенсия – Севилья 1:1
  • Эстремадура – Севилья 1:2
  • Севилья – Бетис 0:2

«Овьедо»

Команда Луиса Карриона пока безуспешно пытается зацепиться за безопасную зону в Ла Лиге после камбэка в элиту испанского футбола. «Овьедо» идет на предпоследней строчке в турнирной таблице, но при этом весьма грамотно обороняется и обретает репутацию крепкого орешка, невзирая на не самые выдающиеся результаты (если смотреть на картину с общего плана).

Последние три игры:

  • Овьедо – Мальорка 0:0
  • Атлетико – Овьедо 2:0
  • Овьедо – Райо Вальекано 0:0

Очные встречи

  • Севилья – Овьедо 2:3
  • Овьедо – Севилья 4:2
  • Овьедо – Севилья 1:0

Прогноз на матч «Севилья» – «Овьедо»

Хозяева стадиона «Рамон Санчес Писхуан» довольно очевидные фавориты отчетного матча, но «Севилье» придется попотеть, чтобы набрать три очка. «Овьедо» по традиции станет окапываться в своей штрафной и отстаивать как минимум ничейный исход.

Прогноз: тотал матча меньше 2,5 голов, коэффициент – 1,66. Прогноз на счет 1:0.

1.66
Тотал матча меньше 2,5 голов
Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Овьедо Севилья
