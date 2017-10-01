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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Трабзонспор
Бешикташ - Трабзонспор: обзор матча 01 октября 2017
Бешикташ
01.10.2017, воскресенье, 19:30
Турция. Суперлига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Трабзонспор
13'
Талиска
58'
Д. Ленс
21'
О. Шахан
80'
У. Родальега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Трабзонспор
Желтая карточка
Р. Бабел
90'
80'
ГОЛ! 2:2!
У. Родальега
Желтая карточка
Т. Арслан
71'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ленс
Пас отдал
Талиска
58'
55'
Желтая карточка
О. Онази
Желтая карточка
Д. Эркин
44'
39'
Желтая карточка
О. Йокушлу
36'
Желтая карточка
Т. Губочан
29'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
Желтая карточка
Г. Медель
26'
21'
ГОЛ! 1:1!
О. Шахан
ГОЛ! 1:0!
Талиска
Пас отдал
Р. Бабел
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
31
Фабри
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
94
Талиска
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Трабзонспор
22
Матуш Беро
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
3-1-3-1-2
31
Фабри
88
Эркин
6
Тошич
3
Пепе
17
Медель
20
Уйсал
30
Арслан
17
Ленс
94
Талиска
8
Бабел
21
Негредо
3-5-1-1
1
Киврак
27
Перейра
4
Дюрица
15
Губочан
10
Шахан
12
Онази
33
Куцка
5
Йокушлу
7
Соса
33
Омюр
17
Йылмаз
Остались в запасе
Бешикташ
Трабзонспор
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
10
Тео Бонгонда
ПВ
22
Матуш Беро
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
22
Матуш Беро
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Бешикташ - Трабзонспор
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
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