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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Трабзонспор
Бешикташ - Трабзонспор: обзор матча 16 октября 2022
Бешикташ
16.10.2022, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Трабзонспор
29'
Й. Стригер Ларсен (АГ)
70'
Д. Тосун
11'
М. Гомес
36'
Трезеге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Трабзонспор
90'
+8
Красная карточка
Ю. Языджи
90'
+7
Желтая карточка
У. Чакир
Желтая карточка
Д. Тосун
90'
+5
Желтая карточка
В. Розье
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Э. Барди
85'
Замена
С. Денсвил
️️️️
Э. Эльмали
Замена
Д. Мюлека
️️️️
Д. Н'Куду
84'
80'
Замена
М. Сиопис
️️️️
Т. Бакасетас
80'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
М. Гамшик
ГОЛ! 2:2!
Д. Тосун
70'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
С. Учан
68'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Д. Алли
68'
56'
Замена
Э. Барди
️️️️
М. Гомес
56'
Замена
У. Бозок
️️️️
А. Омюр
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Р. Геззаль
45'
+1
36'
ГОЛ! 1:2!
Трезеге
32'
Желтая карточка
Т. Бакасетас
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Й. Стригер Ларсен
29'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Бакасетас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
5
Соуза
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
20
Неджип Уйсал
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
34
Догукан Хасполат
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
10
Энис Барди
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
4-4-1-1
30
Дестаноглу
26
Масуаку
5
Санук
3
Монтеро
19
Розье
5
Соуза
18
Геззаль
48
Учан
14
Н'Куду
8
Алли
9
Вегхорст
4-1-2-2-1
1
Чакир
17
Стригер Ларсен
5
Бартра
14
Уго
17
Эльмали
5
Гбамен
17
Гамшик
33
Омюр
9
Бакасетас
7
Трезеге
9
Гомес
48
Учан
83
Фернандеш
83
Фернандеш
48
Учан
18
Геззаль
27
Редмонд
27
Редмонд
18
Геззаль
8
Алли
23
Тосун
23
Тосун
8
Алли
14
Н'Куду
11
Мюлека
11
Мюлека
14
Н'Куду
17
Эльмали
4
Денсвил
4
Денсвил
17
Эльмали
9
Бакасетас
6
Сиопис
6
Сиопис
9
Бакасетас
17
Гамшик
97
Языджи
97
Языджи
17
Гамшик
9
Гомес
10
Барди
10
Барди
9
Гомес
33
Омюр
17
Бозок
17
Бозок
33
Омюр
Остались в запасе
Бешикташ
Трабзонспор
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
37
Наджи Унювар
ЛВ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
37
Наджи Унювар
ЛВ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Бешикташ - Трабзонспор
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
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