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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Бешикташ
Трабзонспор - Бешикташ: обзор матча 03 апреля 2022
Трабзонспор
03.04.2022, воскресенье, 20:30
Турция. Суперлига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Бешикташ
56'
А. Корнелиус
71'
В. Розье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Бешикташ
90'
+1
Желтая карточка
А. Хатчинсон
90'
Замена
У. Мерас
️️️️
Р. Йилмаз
90'
Замена
А. Хатчинсон
️️️️
Р. Геззаль
Замена
Ж. Куасси
️️️️
Э. Вишча
87'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
Джанини
87'
Замена
М. Гамшик
️️️️
Т. Бакасетас
85'
Желтая карточка
М. Сиопис
82'
Желтая карточка
Т. Бакасетас
82'
80'
Красная карточка
К. Ларин
Желтая карточка
Джанини
78'
75'
Желтая карточка
К. Караман
75'
Замена
М. Пьянич
️️️️
Д. Боздоган
71'
ГОЛ! 1:1!
В. Розье
Пас отдал
Р. Геззаль
70'
Замена
К. Караман
️️️️
М. Батшуайи
70'
Замена
К. Ларин
️️️️
А. Тейшейра
Замена
Б. Эздемир
️️️️
А. Омюр
70'
68'
Пенальти не реализован!
М. Батшуайи
ГОЛ! 1:0!
А. Корнелиус
Пас отдал
Х. Тюркмен
56'
53'
Желтая карточка
Ф. Монтеро
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Э. Нвакаеме
46'
36'
Желтая карточка
Д. Боздоган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
21
Джанини
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
5
Соуза
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
50
Гювен Ялчин
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
3-3-2-2
1
Чакир
27
Пухач
4
Тюркмен
4
Денсвил
24
Токез
6
Сиопис
33
Омюр
9
Бакасетас
10
Вишча
9
Нвакаеме
21
Джанини
3-2-3-1-1
30
Дестаноглу
21
Вида
23
Велинтон
33
Йилмаз
19
Розье
3
Монтеро
70
Боздоган
18
Геззаль
5
Соуза
11
Тейшейра
44
Батшуайи
33
Омюр
3
Эздемир
3
Эздемир
33
Омюр
21
Джанини
10
Эрдоган
10
Эрдоган
21
Джанини
9
Бакасетас
17
Гамшик
17
Гамшик
9
Бакасетас
10
Вишча
17
Куасси
17
Куасси
10
Вишча
9
Нвакаеме
14
Корнелиус
14
Корнелиус
9
Нвакаеме
33
Йилмаз
17
Мерас
17
Мерас
33
Йилмаз
18
Геззаль
13
Хатчинсон
13
Хатчинсон
18
Геззаль
70
Боздоган
15
Пьянич
15
Пьянич
70
Боздоган
11
Тейшейра
9
Ларин
9
Ларин
11
Тейшейра
44
Батшуайи
19
Караман
19
Караман
44
Батшуайи
Остались в запасе
Трабзонспор
Бешикташ
1
Эрце Кардешлер
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
1
Эмре Билгин
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
50
Гювен Ялчин
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Ондер Каравели
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
50
Гювен Ялчин
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Ондер Каравели
Статистика матча Трабзонспор - Бешикташ
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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