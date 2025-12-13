Введите ваш ник на сайте
«Аякс» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 14 декабря 2025 с коэффициентом 1.78

13 декабря 2025 10:08
Аякс - Фейеноорд
14 дек. 2025, воскресенье 16:30 | Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Обе забьют — да
Сделать ставку

14 декабря в Амстердаме состоится центральный матч 16 тура Эредивизи, в котором «Аякс» примет «Фейеноорд». Классическое дерби Нидерландов пройдет на фоне высокой турнирной мотивации обеих команд. Хозяева борются за место в тройке, гости продолжают погоню за лидером чемпионата. С учетом атакующего потенциала соперников встреча обещает быть результативной и насыщенной моментами.

«Аякс»

Амстердамский клуб набрал хороший ход. Победы над «Фортуной» и «Гронингеном», а также уверенная игра в еврокубках позволили команде закрепиться на четвертой строчке. «Аякс» забивает в шести матчах подряд, в среднем отличаясь два раза за игру в последних турах. При этом оборона остается уязвимой – команда пропускает в 17 из 19 последних матчей, что особенно критично перед игрой с одной из самых результативных команд лиги.

«Фейеноорд»

Роттердамцы подходят к дерби в статусе одного из главных фаворитов сезона. Команда занимает второе место и отличается высокой результативностью – 14 голов в последних пяти матчах. «Фейеноорд» забивает в чемпионате уже 15 туров подряд, однако оборона нестабильна: 13 пропущенных мячей за тот же период. На выезде команда играет смело и редко уходит без гола, что подтверждает статистика последних очных встреч.

Факты о командах

«Аякс»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем 2.00 забитых и 1.40 пропущенных гола за последние 5 игр
  • Пропускает в 17 из 19 последних матчей

«Фейеноорд»

  • Забивает в 15 турах Эредивизи подряд
  • В среднем 2.80 забитых и 2.60 пропущенных гола за последние 5 игр
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей против «Аякса»
  • Пропускает в 10 матчах подряд

Личные встречи
63% (20)
22% (7)
16% (5)
63
Забитых мячей
41
1.97
В среднем за матч
1.28
5:1
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Аякс
2 : 1
02.02.2025
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Фейеноорд
0 : 2
30.10.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Фейеноорд
6 : 0
07.04.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Аякс
0 : 4
27.09.2023
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Аякс
2 : 3
19.03.2023
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Фейеноорд
1 : 1
22.01.2023
Аякс
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Аякс
3 : 2
20.03.2022
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Фейеноорд
0 : 2
19.12.2021
Аякс
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Фейеноорд
0 : 3
09.05.2021
Аякс
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Аякс
1 : 0
17.01.2021
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Аякс
4 : 0
27.10.2019
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Фейеноорд
6 : 2
27.01.2019
Аякс
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Аякс
3 : 0
28.10.2018
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Аякс
2 : 0
21.01.2018
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Фейеноорд
1 : 4
22.10.2017
Аякс
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Аякс
2 : 1
02.04.2017
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Фейеноорд
1 : 1
23.10.2016
Аякс
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Аякс
2 : 1
07.02.2016
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Фейеноорд
1 : 1
08.11.2015
Аякс
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Аякс
0 : 0
25.01.2015
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Фейеноорд
0 : 1
21.09.2014
Аякс
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Фейеноорд
1 : 2
02.03.2014
Аякс
Голландия. Кубок, 1/4 финала
Аякс
3 : 1
22.01.2014
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Аякс
2 : 1
18.08.2013
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Аякс
3 : 0
20.01.2013
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Фейеноорд
2 : 2
28.10.2012
Аякс
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Фейеноорд
4 : 2
29.01.2012
Аякс
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Аякс
1 : 1
23.10.2011
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Аякс
2 : 0
19.01.2011
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Фейеноорд
1 : 2
19.09.2010
Аякс
Чемпионат Голландии, 20 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.01.2010
Аякс
Чемпионат Голландии, 12 тур
Аякс
5 : 1
01.11.2009
Фейеноорд
Показать все

Прогноз на матч «Аякс» – «Фейеноорд»

С учетом формы команд и статистики дерби, наиболее логичным выглядит сценарий результативного матча. Обе команды стабильно забивают, но при этом регулярно допускают ошибки в обороне. Открытый характер игры и высокая цена ошибки увеличивают вероятность голов с обеих сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.78
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

1.78
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Нидерланды. Эредивизие Фейеноорд Аякс
