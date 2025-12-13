14 декабря в Амстердаме состоится центральный матч 16 тура Эредивизи, в котором «Аякс» примет «Фейеноорд». Классическое дерби Нидерландов пройдет на фоне высокой турнирной мотивации обеих команд. Хозяева борются за место в тройке, гости продолжают погоню за лидером чемпионата. С учетом атакующего потенциала соперников встреча обещает быть результативной и насыщенной моментами.

Амстердамский клуб набрал хороший ход. Победы над «Фортуной» и «Гронингеном», а также уверенная игра в еврокубках позволили команде закрепиться на четвертой строчке. «Аякс» забивает в шести матчах подряд, в среднем отличаясь два раза за игру в последних турах. При этом оборона остается уязвимой – команда пропускает в 17 из 19 последних матчей, что особенно критично перед игрой с одной из самых результативных команд лиги.

«Фейеноорд»

Роттердамцы подходят к дерби в статусе одного из главных фаворитов сезона. Команда занимает второе место и отличается высокой результативностью – 14 голов в последних пяти матчах. «Фейеноорд» забивает в чемпионате уже 15 туров подряд, однако оборона нестабильна: 13 пропущенных мячей за тот же период. На выезде команда играет смело и редко уходит без гола, что подтверждает статистика последних очных встреч.

Факты о командах

«Аякс»

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в 6 матчах подряд

В среднем 2.00 забитых и 1.40 пропущенных гола за последние 5 игр

Пропускает в 17 из 19 последних матчей

«Фейеноорд»

Забивает в 15 турах Эредивизи подряд

В среднем 2.80 забитых и 2.60 пропущенных гола за последние 5 игр

Забивает в 7 из 9 последних матчей против «Аякса»

Пропускает в 10 матчах подряд

Прогноз на матч «Аякс» – «Фейеноорд»

С учетом формы команд и статистики дерби, наиболее логичным выглядит сценарий результативного матча. Обе команды стабильно забивают, но при этом регулярно допускают ошибки в обороне. Открытый характер игры и высокая цена ошибки увеличивают вероятность голов с обеих сторон.

Рекомендованные ставки: