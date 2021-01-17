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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Фейеноорд
Аякс - Фейеноорд: обзор матча 17 января 2021
Аякс
17.01.2021, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 17 тур
1 : 0
Завершен
Фейеноорд
22'
Р. Гравенберх
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Фейеноорд
84'
Замена
L. Pratto
️️️️
М. Димерс
Замена
Б. Бробби
️️️️
С. Аллер
83'
Замена
Э. Альварес
️️️️
К. Промес
73'
Замена
П. Схюрс
️️️️
Н. Мазрауи
66'
Замена
З. Лабиад
️️️️
Антони
66'
64'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Р. Хапс
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
Р. Гравенберх
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гравенберх
Пас отдал
С. Аллер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
8
Лерой Фер
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Аякс
24
Доминик Котарски
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейн Трост
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
6
Оркун Кекчю
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
12
Lucas Pratto
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
17
Луис Синистерра
ЦФ
4-1-3-2
24
Онана
3
Тальяфико
17
Блинд
12
Тимбер
3
Мазрауи
8
Гравенберх
10
Тадич
18
Классен
7
Антони
22
Аллер
10
Промес
3-4-2-1
22
Марсман
5
Хапс
5
Сенеси
25
Спайич
2
Гертрейда
21
Торнстра
8
Фер
3
Маласья
10
Димерс
23
Бергейс
14
Йоргенсен
8
Гравенберх
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
8
Гравенберх
10
Промес
4
Альварес
4
Альварес
10
Промес
7
Антони
52
Лабиад
52
Лабиад
7
Антони
22
Аллер
9
Бробби
9
Бробби
22
Аллер
3
Мазрауи
4
Схюрс
4
Схюрс
3
Мазрауи
10
Димерс
12
12
10
Димерс
5
Хапс
17
Синистерра
17
Синистерра
5
Хапс
Остались в запасе
Аякс
Фейеноорд
7
Давид Нерес
ПВ
24
Доминик Котарски
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Тейн Трост
ВР
22
Sven van Beek
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
6
Оркун Кекчю
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
59
Йорди Верманн
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
7
Давид Нерес
ПВ
24
Доминик Котарски
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
Остались в запасе
1
Тейн Трост
ВР
22
Sven van Beek
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
6
Оркун Кекчю
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
59
Йорди Верманн
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Аякс - Фейеноорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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