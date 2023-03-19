Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Фейеноорд
Аякс - Фейеноорд: обзор матча 19 марта 2023
Аякс
19.03.2023, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 26 тур
2 : 3
Завершен
Фейеноорд
17'
Э. Альварес
37'
Д. Тадич
5'
С. Хименес
52'
С. Шиманьски
86'
Л. Гертрейда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Фейеноорд
Желтая карточка
Х. Тимбер
90'
+2
86'
ГОЛ! 2:3!
Л. Гертрейда
Пас отдал
Д. Ганцко
Желтая карточка
Х. Санчес
78'
Замена
Б. Бробби
️️️️
С. Бергвейн
77'
Замена
Д. Классен
️️️️
К. Тэйлор
77'
77'
Замена
И. Пайшао
️️️️
С. Шиманьски
76'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
У. Идрисси
76'
Замена
Данило
️️️️
А. Джаханбакш
64'
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
Г. Траунер
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
О. Вейндал
64'
52'
ГОЛ! 2:2!
С. Шиманьски
Пас отдал
А. Джаханбакш
Желтая карточка
К. Тэйлор
44'
ГОЛ! 2:1!
Д. Тадич
Пас отдал
С. Бергвейн
37'
27'
Желтая карточка
У. Идрисси
25'
Замена
М. Лопес
️️️️
К. Хартман
ГОЛ! 1:1!
Э. Альварес
Пас отдал
С. Бергейс
17'
7'
Желтая карточка
К. Хартман
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Хименес
Пас отдал
К. Хартман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
5
Овен Вейндал
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
Главный тренер
Джон Хейтинга
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
14
Игор Пайшао
ЛВ
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
90
Данило
ЦФ
4-1-2-3
28
Рульи
5
Вейндал
3
Бейсси
12
Тимбер
3
Санчес
4
Альварес
23
Бергейс
24
Тэйлор
34
Бергвейн
20
Кудус
10
Тадич
4-2-3-1
1
Велленройтер
2
Гертрейда
18
Траунер
17
Ганцко
3
Хартман
27
Виффер
10
Кекчю
11
Джаханбакш
17
Шиманьски
11
Идрисси
29
Хименес
24
Тэйлор
18
Классен
18
Классен
24
Тэйлор
5
Вейндал
7
Консейсау
7
Консейсау
5
Вейндал
34
Бергвейн
9
Бробби
9
Бробби
34
Бергвейн
3
Хартман
15
Лопес
15
Лопес
3
Хартман
18
Траунер
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Траунер
11
Идрисси
24
Дилросун
24
Дилросун
11
Идрисси
17
Шиманьски
14
Пайшао
14
Пайшао
17
Шиманьски
11
Джаханбакш
90
Данило
90
Данило
11
Джаханбакш
Остались в запасе
Аякс
Фейеноорд
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Остались в запасе
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
Главный тренер
Джон Хейтинга
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Аякс - Фейеноорд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Новости команд
Все
Аякс
Фейеноорд
«Аякс» – «Тун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:42
Лига Конференций: шансы «Аякса» и «Туна» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Аякс» – «Тун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:42
Лига Конференций: шансы «Аякса» и «Туна» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+