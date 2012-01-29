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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Аякс
Фейеноорд - Аякс: обзор матча 29 января 2012
Фейеноорд
29.01.2012, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 19 тур
4 : 2
Завершен
Аякс
33'
Д. Гуидетти (П)
44'
Д. Гуидетти
50'
О. Баккал
85'
Д. Гуидетти
23'
К. Эриксен
82'
Д. Булыкин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Аякс
Замена
Д. Кабрал
️️️️
Д. Гуидетти
Замена
С. де Врей
️️️️
Й. Класи
Замена
С. Сиссе
️️️️
Г. Фернандес
ГОЛ! 4:2!
Д. Гуидетти
ГОЛ! 3:2!
Д. Булыкин
Замена
Д. Булыкин
️️️️
Т. Янссен
Желтая карточка
Г. Фернандес
Замена
Д. Классен
️️️️
Э. Эно
Замена
Н. Лодейро
️️️️
М. Сулеймани
ГОЛ! 3:1!
О. Баккал
Пас отдал
Г. Фернандес
ГОЛ! 2:1!
Д. Гуидетти
Желтая карточка
Р. ван Рейн
Желтая карточка
Я. Вертонген
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Гуидетти
ГОЛ! 0:1!
К. Эриксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
18
Микел Нелом
ПЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
8
Йорди Класи
ЛП
17
Отман Баккал
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ПП
20
Рубен Схакен
ЛФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
99
Гуйон Фернандес
РФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Вурнон Анита
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ПЗ
16
Тео Янссен
ЛП
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Сим Де Йонг
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
6
Лоренцо Эбесилио
АП
21
Эйонг Эно
ПП
Главный тренер
Франк де Бур
Фейеноорд
31
Константинос Лампру
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
22
Жиль Свертс
ПЗ
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
24
Секу Сиссе
ЦФ
29
Анасс Ачахбар
ЦФ
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
29
Рубен Лигеон
ПЗ
14
Николас Лодейро
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
18
Дэви Классен
АП
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
4-3-3
1
Мюлдер
18
Нелом
4
Мартинс-Инди
12
Влаар
18
Лирдам
8
Класи
17
Баккал
15
Мокоджо
20
Схакен
11
Гуидетти
99
Фернандес
4-4-2
1
Вермеер
16
ван Рейн
6
Анита
14
Вертонген
17
Блинд
21
Эно
16
Янссен
6
Де Йонг
10
Сулеймани
24
Эриксен
6
Эбесилио
11
Гуидетти
26
Кабрал
26
Кабрал
11
Гуидетти
8
Класи
6
де Врей
6
де Врей
8
Класи
99
Фернандес
24
Сиссе
24
Сиссе
99
Фернандес
21
Эно
18
Классен
18
Классен
21
Эно
10
Сулеймани
14
Лодейро
14
Лодейро
10
Сулеймани
16
Янссен
23
Булыкин
23
Булыкин
16
Янссен
Остались в запасе
Фейеноорд
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
22
Жиль Свертс
ПЗ
29
Анасс Ачахбар
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
24
Яспер Силлессен
ВР
29
Рубен Лигеон
ПЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
22
Жиль Свертс
ПЗ
29
Анасс Ачахбар
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
29
Рубен Лигеон
ПЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Фейеноорд - Аякс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 15:25 (прямая)
Новости команд
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Фейеноорд
Аякс
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