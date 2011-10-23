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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Фейеноорд
Аякс - Фейеноорд: обзор матча 23 октября 2011
Аякс
23.10.2011, воскресенье, 14:30
Голландия. Эредивизие, 10 тур
1 : 1
Завершен
Фейеноорд
67'
Я. Вертонген
61'
С. де Врей
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Фейеноорд
Желтая карточка
Г. Фернандес
Замена
К. Мокоджо
️️️️
К. Эль-Ахмади
Желтая карточка
С. Сиссе
Желтая карточка
Д. Булыкин
Замена
С. Сиссе
️️️️
Д. Кабрал
ГОЛ! 1:1!
Я. Вертонген
Пас отдал
Т. Янссен
Замена
Я. Силлессен
️️️️
Г. ван дер Вил
Красная карточка
К. Вермеер
ГОЛ! 0:1!
С. де Врей
Замена
Д. Лукоки
️️️️
К. Эриксен
Замена
Д. Булыкин
️️️️
М. Сулеймани
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
5
Дико Копперс
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
(К)
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
16
Тео Янссен
ЛП
6
Вурнон Анита
ЦП
24
Кристиан Эриксен
ПП
11
Дерк Бурригтер
ЛФ
6
Сим Де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Фейеноорд
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
12
Рон Влаар
(К)
ПЗ
17
Отман Баккал
ЛП
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ПП
99
Гуйон Фернандес
ЦФ
20
Рубен Схакен
РФ
Главный тренер
Рональд Куман
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
14
Николас Лодейро
ЦП
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Фейеноорд
31
Константинос Лампру
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
21
Рики Ван Хаарен
ЛП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
24
Секу Сиссе
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-4-2
1
Вермеер
5
Копперс
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
9
ван дер Вил
16
Янссен
10
Сулеймани
6
Анита
24
Эриксен
11
Бурригтер
6
Де Йонг
4-3-1-2
1
Мюлдер
12
Влаар
18
Лирдам
6
де Врей
4
Мартинс-Инди
20
Эль-Ахмади
8
Класи
17
Баккал
26
Кабрал
20
Схакен
99
Фернандес
9
ван дер Вил
24
Силлессен
24
Силлессен
9
ван дер Вил
10
Сулеймани
23
Булыкин
23
Булыкин
10
Сулеймани
24
Эриксен
9
Лукоки
9
Лукоки
24
Эриксен
20
Эль-Ахмади
15
Мокоджо
15
Мокоджо
20
Эль-Ахмади
26
Кабрал
24
Сиссе
24
Сиссе
26
Кабрал
Остались в запасе
Аякс
Фейеноорд
17
Дейли Блинд
ЛЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
14
Николас Лодейро
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
31
Константинос Лампру
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
21
Рики Ван Хаарен
ЛП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
17
Дейли Блинд
ЛЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
14
Николас Лодейро
ЦП
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
21
Рики Ван Хаарен
ЛП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Аякс - Фейеноорд
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 14:25 (прямая)
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