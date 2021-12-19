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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Аякс
Фейеноорд - Аякс: обзор матча 19 декабря 2021
Фейеноорд
19.12.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 17 тур
0 : 2
Завершен
Аякс
44'
М. Сенеси (АГ)
79'
Д. Тадич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Аякс
Желтая карточка
Р. Нелсон
80'
79'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Тадич
78'
Замена
Д. Ренш
️️️️
Х. Тимбер
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
77'
Замена
С. Дессер
️️️️
Б. Линссен
69'
61'
Замена
Д. Классен
️️️️
С. Бергейс
Желтая карточка
Ф. Эушнес
52'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Л. Синистерра
46'
44'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Сенеси
Желтая карточка
Й. Торнстра
37'
34'
Желтая карточка
Антони
32'
Желтая карточка
С. Аллер
19'
Замена
Н. Тальяфико
️️️️
Л. Мартинес
15'
Желтая карточка
Р. Гравенберх
Желтая карточка
Б. Линссен
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Марк Димерс
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
17
Рис Нелсон
ПВ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
44
Юри Регер
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Давид Нерес
ПВ
90
Данило
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Бейлов
3
Маласья
27
Хольмгрен-Педерсен
5
Сенеси
2
Гертрейда
14
Эушнес
21
Торнстра
6
Кекчю
17
Синистерра
20
Тил
30
Линссен
4-1-2-2-1
22
Пасвер
12
Тимбер
4
Схюрс
6
Мартинес
17
Блинд
4
Альварес
8
Гравенберх
23
Бергейс
7
Антони
10
Тадич
22
Аллер
27
Хольмгрен-Педерсен
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Синистерра
17
Нелсон
17
Нелсон
17
Синистерра
30
Линссен
9
Дессер
9
Дессер
30
Линссен
6
Мартинес
3
Тальяфико
3
Тальяфико
6
Мартинес
12
Тимбер
2
Ренш
2
Ренш
12
Тимбер
23
Бергейс
18
Классен
18
Классен
23
Бергейс
Остались в запасе
Фейеноорд
Аякс
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Марк Димерс
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
1
Джей Гортер
ВР
24
Андре Онана
ВР
44
Юри Регер
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
7
Давид Нерес
ПВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Марк Димерс
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
24
Андре Онана
ВР
44
Юри Регер
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
7
Давид Нерес
ПВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Фейеноорд - Аякс
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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