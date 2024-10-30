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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Аякс
Фейеноорд - Аякс: обзор матча 30 октября 2024
Фейеноорд
30.10.2024, среда, 20:00
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
0 : 2
Завершен
Аякс
6'
К. Тэйлор
25'
Й. Хато
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Аякс
Желтая карточка
И. Осман
90'
+5
85'
Замена
А. Гаеи
️️️️
Ч. Акпом
85'
Замена
Б. Бробби
️️️️
В. Вегхорст
Желтая карточка
К. Тимбер
83'
Замена
C. Nadje
️️️️
А. Миламбо
80'
Замена
А. Хадж Мусса
️️️️
И. Пайшао
80'
69'
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Годтс
Замена
Г. Смал
️️️️
Г. Рид
69'
Замена
Б. Ньивкоп
️️️️
У. Буэно
69'
61'
Замена
К. Фитц-Джим
️️️️
К. Тэйлор
45'
+1
Желтая карточка
Й. Шутало
Желтая карточка
У. Буэно
42'
Замена
Х. Карранца
️️️️
А. Уэда
40'
34'
Желтая карточка
Ю. Бас
Желтая карточка
Г. Траунер
32'
25'
ГОЛ! 0:2!
Й. Хато
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Тэйлор
Пас отдал
Р. Пасвер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
23
Кинтен Тимбер
(К)
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
18
Дэви Классен
АП
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
1
Пламен Андреев
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
4-2-2-2
1
Велленройтер
3
Буэно
17
Ганцко
18
Траунер
26
Рид
16
Ин Бом
23
Тимбер
14
Пайшао
17
Миламбо
18
Уэда
15
Осман
4-2-2-2
22
Пасвер
21
Хато
6
Шутало
2
Ренш
15
Бас
24
Тэйлор
14
Хендерсон
18
Классен
22
Годтс
9
Вегхорст
29
Акпом
26
Рид
5
Смал
5
Смал
26
Рид
3
Буэно
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
3
Буэно
17
Миламбо
18
18
17
Миламбо
14
Пайшао
23
Хадж Мусса
23
Хадж Мусса
14
Пайшао
18
Уэда
9
Карранца
9
Карранца
18
Уэда
29
Акпом
3
Гаеи
3
Гаеи
29
Акпом
24
Тэйлор
28
Фитц-Джим
28
Фитц-Джим
24
Тэйлор
22
Годтс
11
Траоре
11
Траоре
22
Годтс
9
Вегхорст
9
Бробби
9
Бробби
9
Вегхорст
Остались в запасе
Фейеноорд
Аякс
1
Джастин Бейлов
ВР
1
Пламен Андреев
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
Главный тренер
Брайан Приске
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
1
Джастин Бейлов
ВР
1
Пламен Андреев
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Фейеноорд - Аякс
4
2
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
13
Офсайды
0
2
Количество передач
548
378
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.63
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Де Кейп
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