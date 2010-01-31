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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Аякс
Фейеноорд - Аякс: обзор матча 31 января 2010
Фейеноорд
31.01.2010, воскресенье, 14:30
Чемпионат Голландии, 20 тур
1 : 1
Завершен
Аякс
67'
Д. Вейналдум
25'
М. Пантелич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Аякс
Замена
К. Эриксен
️️️️
У. Эмануэльсон
Замена
С. Бабович
️️️️
С. Сиссе
Замена
В. Анита
️️️️
Д. Роммедаль
ГОЛ! 1:1!
Д. Вейналдум
Пас отдал
Л. Фер
Желтая карточка
Э. Эно
Замена
Р. Макай
️️️️
Д. Ландзаат
Замена
Т. де Клер
️️️️
Д. ван Бронкхорст
ГОЛ! 0:1!
М. Пантелич
Пас отдал
Д. Де Зеув
15'
Замена
Олегер
️️️️
Т. Алдервейрелд
14'
Травма
Т. Алдервейрелд
Желтая карточка
Л. Фер
13'
Желтая карточка
Й. Томассон
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Роб ван Дейк
ВР
8
Джованни ван Бронкхорст
ЛЗ
3
Андре Бахия
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ПЗ
20
Карим Эль-Ахмади
ЛП
8
Лерой Фер
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
7
Денни Ландзаат
ПП
0
Йон-Даль Томассон
ЦФ
24
Секу Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
9
Грегори ван дер Вил
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
21
Расмус Линдгрен
ПЗ
6
Деми Де Зеув
ЛП
21
Эйонг Эно
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
11
Деннис Роммедаль
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
9
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
Фейеноорд
1
Эрвин Мюлдер
ВР
19
Тим де Клер
ЛЗ
4
Кевин Хофланд
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
10
Стефан Бабович
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
0
Рой Макай
ЦФ
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
23
Олегер
ЦЗ
3
Габри
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
16
Кеннеди
ПВ
4-1-3-2
1
ван Дейк
8
ван Бронкхорст
3
Бахия
12
Влаар
6
де Врей
8
Фер
20
Эль-Ахмади
23
Вейналдум
7
Ландзаат
24
Сиссе
0
Томассон
4-4-2
1
Стекеленбург
21
Линдгрен
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
9
ван дер Вил
11
Роммедаль
21
Эно
18
Эмануэльсон
6
Де Зеув
9
Пантелич
9
Суарес
8
ван Бронкхорст
19
де Клер
19
де Клер
8
ван Бронкхорст
24
Сиссе
10
Бабович
10
Бабович
24
Сиссе
7
Ландзаат
0
Макай
0
Макай
7
Ландзаат
23
Алдервейрелд
23
Олегер
23
Олегер
23
Алдервейрелд
11
Роммедаль
6
Анита
6
Анита
11
Роммедаль
18
Эмануэльсон
24
Эриксен
24
Эриксен
18
Эмануэльсон
Остались в запасе
Фейеноорд
Аякс
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Кевин Хофланд
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
1
Кеннет Вермеер
ВР
3
Габри
ПЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
Главный тренер
Мартин Йол
Остались в запасе
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Кевин Хофланд
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Остались в запасе
1
Кеннет Вермеер
ВР
3
Габри
ПЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
Главный тренер
Марио Бин
Главный тренер
Мартин Йол
Статистика матча Фейеноорд - Аякс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 14:25 (прямая)
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